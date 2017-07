Zum Kaffee die Kühe im Blick

Freizeit Hahnbach

05.07.2017

7

0 05.07.2017

Die Fahrt ins Blaue führte den Hahnbacher Frauenbund ins erste Kuhstallcafé Deutschlands in Illkofen (Beratzhausen). Die Teilnehmerinnen genossen bei Kaffee, Kuchen und Torten die gemütliche Atmosphäre auf der Tribüne und den Blick hinab zu den Kühen. Weiter ging es zum Erlebniseinkauf in der Confiserie Seidl. Nächste Station war Hemau mit Besuch der Wallfahrtskirche. Das Gotteshaus, das der Heiligen Dreifalitgkeit geweiht ist, lud ein zu Gebet und Gesang. Beim Abendessen in der Traditions- und Erlebnisgastronomie Winklerbräu in Lengenfeld gab es regionale und frische Wirtshausküche zum Abendessen.