17.11.2017

Amberg. Marius Aach, der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik Lindenlohe, freute sich über einen gut gefüllten Saal im ACC. Das Thema lautete: "Orthopädie bewegt". Vier Fachärzte, Dr. Konstantinos Kafchitsas, Dr. Franz Jürgen Unterburger, Dr. Markus-Johannes Rueth und Dr. Heiko Graichen, umrissen anschaulich ihre Fachgebiete und stellten sich im Anschluss noch einer langen Reihe von persönlichen Fragen.

Über 10 000 ambulante und 4000 stationäre Patienten werden in der Klinik bei Schwandorf behandelt und dank beständiger Weiterentwicklung erfreut man sich dort auch vieler höchster Auszeichnungen. Konstantinos Kafchitsas stellte sich als Wirbelsäulenexperte vor und kritisierte, dass 80 Prozent der Tageszeit "versitzt" werde. Dagegen helfe ein Leben lang nur Bewegung.Anästhesist Franz Jürgen Unterburger versicherte, dass man "mit einem Anästhesisten am besten schlafe". Der technisierte Ablauf einer Anästhesie und vielfältige Schmerzbehandlungen waren seine Themen.Markus-Johannes Rueth bewies viel Wissen über Muskulatur und Bewegung, die er als "zentralen Bestandteil des Lebens und der Lebensqualität" nahebrachte. Das Missverhältnis zwischen Belastbarkeit und Belastung, die strukturellen oder funktionellen Probleme und auch die aktive Nachbehandlung und eine tägliche Prävention lagen ihm am Herzen. Mit einem engagierten "üben, üben, üben" schloss der Experte seinen Vortrag ab.Heiko Graichen zeigte auf, dass ein künstliches Gelenk der "letzte Schritt" sei und stets individuelle Lösungen erforderlich seien. Zudem spiele das Alter immer weniger eine Rolle. Denn für einen Erfolg seien viele Faktoren entscheidend, von der Vor- bis zur Nachbereitung, aber auch die richtige Klinik mit möglichst dreistelligen OP-Zahlen gelte es zu wählen, sagte der Chefarzt.