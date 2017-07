Kultur Hahnbach

23.07.2017

Bei bestem Durstwetter eröffnete am Samstagabend Martin Wild, der Vorsitzende des Hahnbacher Kulturausschusses, das 36. Marktfest. Dazu waren nicht nur Einheimische, sondern auch zahllose Gäste von auswärts gekommen.

Wie zu Hause

Noch immer aktiv

Zelt für Spirituosen

Am Patrozinium der Pfarrkirche St. Jakobus wurde vorwiegend auf der Hauptstraße gemütlich und manchmal auch ein wenig ausgelassen gefeiert. Die Marktbläser unter Benno Englhard bahnten sich zum Auftakt förmlich den Weg durch die gesperrte Hauptader des Marktes, begleitet von allerlei örtlicher und regionaler Prominenz.14 in fesche Trachten gekleidete Jagdhornbläser der Jägerkameradschaft Hahnbach unter Leitung von Karl-Heinz Geilersdörfer spielten frisch auf. 49 Soldaten aus allen Teilen Amerikas repräsentierten die Patenkompanie, das Logistik-Bataillon vom Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Formgerecht marschierten sie samt Standarte in Uniformen diszipliniert den Markt rauf und runter.Martin Wild, Vorsitzender des Hahnbacher Kulturausschusses (HKA), zapfte sicher und gekonnt ein Fass Freibier vom Gasthof Ritter an, um dann mit allen Ehrengästen auf ein friedliches Fest anzustoßen. Vorher hatte er bereits mehrmals auf der Festmeile alle herzlichst begrüßt und zu Gemütlichkeit, Spaß, Freude und Großzügigkeit aufgerufen.Luke Medvegy vertrat den Lieutenant Colonel Angel Estrada. Der stellvertretende Kommandeur war sich sicher, dass "die Hahnbacher das beste Ortsfest zu feiern verstehen". Er dankte allen dafür, dass sich die Soldaten wegen der allseits gezeigten Gastfreundschaft in der Oberpfalz und besonders in Hahnbach "wie zu Hause fühlen".Bürgermeister Bernhard Lindner und Norbert Bösl, der sich noch immer aktiv um die Freundschaft mit dem Bataillon bemüht, überraschte er mit Ehren-Silber-Sporen samt Urkunden - eine Auszeichnung, die nur sehr wenige bekommen. Lindner revanchierte sich mit Hahnbacher Marktkrügeln für Luke Medvegy und James Geah, den stellvertretenden Oberstabsfeldwebel.Vieles war heuer perfekt wie immer. Neu waren der Bücherflohmarkt bei der KAB und das Bierkastenabschießen des SVH mit Fußbällen in der Breiten Gasse. Erstmals vertreten war die Pizzeria Imperatore aus Sulzbach-Rosenberg. Mit einem Schild "Wir Helfer helfen" präsentierten sich ehemalige und aktive Mitglieder des Amberger Eishockeyvereins mit einem Cocktailstand. Sie helfen mit ihren Aktionen kranken Kindern in der Region, erklärten sie.Ebenfalls neu aus Sulzbach präsentierte sich "Lui" mit einem Burgerstand am oberen Markt. Die sechsköpfige Partyband Power aus Bruck animierte vor dem Radlträgerdenkmal zum Tanzen. Die Hahnbacher Kegler "Sichere Kugel" boten neben Süßigkeiten und Spielzeug die Hasenwette, Dosenwerfen und erstmals Ringl-Pommes zum Verzehr an. Neu war das Angebot des Waldkindergartens Kainsricht. Dort konnte man sich schminken, verkleiden und anschließend noch mit verschiedenen Perücken fotografieren lassen. Nach dieser Anstrengung lockten dort noch Crêpes.Den ganzen Abend hatten Kinder, Eltern und Großeltern auch viel Spaß mit den Flitzern auf der Carrerabahn der CSU. Neu war auch das Spirituosenzelt des Fischereivereins, das den Standort von der Wasserwacht übernommen hatte.