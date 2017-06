Backofenfest in Iber

Kultur Hahnbach

01.06.2017

3

0 01.06.2017

In jeder Hinsicht gelungen war das Backofenfest am Feuerwehrhaus in der Dorfmitte von Iber. Viele Familien, die Franzosen aus dem Canton Maintenon beherbergten, waren gekommen, aber auch zahlreiche Besucher aus der Region und manch Prominenz.

Zünftige Musik

Mit einem Lächeln

Iber. (mma) Für einen schwungvollen Auftakt sorgten die Weißenberger Dorfspatzen. Die fast 25 Kinder sangen zur Gitarrenbegleitung von Uli Radl frisch-fröhlich bayerische Lieder. Perfekt übersetzte Uli Radl Inhalt und Witz der Texte. Die Zuhörer erklatschten sich gleich mehrere Zugaben, die gerne gegeben wurden.14 Hahnbacher Marktbläser unter Leitung von Daniel Fenk spielten den ganzen Nachmittag zünftig auf, ließen aber auch immer wieder Verschnaufpausen für Gespräche. Das Team um Roswitha Hubmann und Edi Eckl hatte bereits zwei Stunden vor Beginn des Festes den Backofen angeschürt. Den zwölf Helfern wurde den ganzen Nachmittag über richtig heiß. Über 250 Pizzen und elsässische Flammkuchen wurden frisch belegt und hoch gelobt verzehrt.Bürgermeister Bernhard Lindner freute sich über den Besuch von Landrat Richard Reisinger und ganz besonders den der französischen Gäste. Passend zum Coq français, dem gallischen Hahn, hatte er massive Hahnbacher Wappen mit dem Hahn auf dem Bach mitgebracht. Diese schenkte er den beiden französischen Bürgermeistern Eric Roynel und Daniel Morin sowie Marie-Claire Thomain, der Präsidentin des Partnerschaftskomitees.Die drei prominenten französischen Gäste packten mit den drei Aktiven Patrick Krieger, Markus Hubmann und Edi Eckl sowie Bürgermeister Lindner an einem Schieber an. Damit wollten sie die nötigen Anstrengungen, aber auch die guten Ergebnisse der deutsch-französischen Freundschaft unterstreichen.Zu erwähnen ist die Großzügigkeit der Iberinger Dorfgemeinschaft: Die französischen Gäste bekamen sowohl Getränke als auch ihre Pizzen und Flammkuchen mit einem freundlichen Lächeln geschenkt.