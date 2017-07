Kultur Hahnbach

19.07.2017

19.07.2017

Aus der Zeit von 1900 bis 1950 stammen Fotografien, die am bevorstehenden Marktfestsonntag im Saal des Gasthofs Ritter ausgestellt werden. Ludwig Graf und Peter Wlach, zwei leidenschaftliche Familien- und Heimatforscher, präsentieren dort auf Stellwänden an die 50 Bilder. Die abgelichteten Menschen sind bereits zu einem guten Teil identifiziert.

Bilder beschriften

In die Familien

Weitere 50 Bilder befinden sich noch in "ungeklärtem Zustand". Dies heißt, es wurde noch niemand gefunden, der die Fotografierten kennt. "Wer hier mithelfen könnte, ist eingeladen, und wir wären wirklich sehr dankbar dafür", meinten Wlach und Graf.Seit eh und je waren die zwei Hahnbacher daran interessiert, welcher Mensch zu welchem Namen, Geburts- oder Sterbedatum wohl gehört. So entstand bei ihnen dieser Nebenzweig der Familienforschung. Als sie anfingen, alte Bilder der eigenen Familie näher zu betrachten, kamen bald weitere Aufnahmen hinzu und Neugierde auf, "wer wohl was" sei. Ein Stöbern auf Dachböden oder in Nachlässen förderte zudem viel zutage, was sonst wohl weggeworfen worden wäre.Ganz eindringlich bitten Wlach und Graf nun um den Besuch der Ausstellung, vor allem durch ältere Semester, die vielleicht mithelfen könnten, noch weiße Flecken zu identifizieren. Ein Anliegen ist ihnen, die Bevölkerung eindringlich zu bitten, alte und auch jüngere Fotos stets zu beschriften und auch Daten, so weit möglich, festzuhalten, da oft nach Jahren niemand mehr weiß, wer auf den Bildern war und wann diese aufgenommen wurden.Beide sind bereit, in die Familien zu kommen, um dort bei der Identifizierung von älteren Personen mitzuhelfen. Dankbar wären sie, wenn sie geliehene Bilder mit ihrem Computerscanner festhalten dürften, um sie danach zurückzugeben.Ein Kuriosum zeigt die Ausstellung ebenfalls: das Foto der Maria Magdalena von Radowitz. Die Baronin aus Paris war 1909 bei Hahnbach auf der Rückreise vom Kuraufenthalt in Marienbad tödlich verunglückt. Der Fahrer des Pkw war schwer verletzt, der Baron von Radowitz und sein Diener überlebten. Schüler der Amberger Wirtschaftsschule Friedrich Arnold haben sich jenem Sachverhalt angenommen und daraus eine Geschichte konstruiert mit dem Titel "Neugierige Leut' sterben bald".