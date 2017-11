Kultur Hahnbach

23.11.2017

Wenn die Arbeit draußen erledigt ist, setzen sich die Mitglieder von Hahnbachs drei Gartenbauvereinen zu einem Blumennachmittag zusammen. Es geht aber nicht nur um Blumen.

Es geht jeden an

Amüsantes Duo

Die Obst- und Gartenbauvereine aus dem Gemeindegebeit hatten zu ihrem jährlichen Blumennachmittag in den herbstlich geschmückten Rittersaal eingeladen. Die drei Vorsitzenden Josef Moosburger, Edi Eckl und Horst Stubenvoll freuten sich sichtlich auf diesen Nachmittag mit einem Torten-und Küchenbuffet, interessanten Beiträgen und dem humorvollen Auftritt der "Koiser Weiber" aus Nitzlbuch. Zum Auftakt richteten die Vorsitzenden durchaus auch ernste Worte an die Mitglieder.Edi Eckl beispielsweise postulierte "vernünftige Obstbaumschnitte" und lud dazu ein, nach Möglichkeit angebotene Baumschneidekurse zu besuchen. Horst Stubenvoll plädierte engagiert für "wirkliches Bio-Obst und -Gemüse aus dem eigenen Garten", und Josef Moosburger erinnerte an die globale Verantwortung, gerade auch der Gärtner, durch das verstärke Nutzen von Regenwasser, Erdwärme aus Mistbeeten, der Sonne und des Winds ressourcenschonend die eigenen Anlagen zu bewirtschaften.Alle seien aufgerufen, mitzuhelfen die Erderwärmung zu begrenzen. Die hohe Zahl der derzeit weltweit allein 25 Millionen "Klimaflüchtlinge" dürfe eigentlich niemanden ungerührt lassen, appellierte er. Zweiter Bürgermeister Georg Götz dankte und gratulierte den Gartenbauvereinen für deren "Top-Programm" und den "Einsatz für Umwelt, Natur und Tiere". Martin Wild, Vorsitzender des Hahnbacher Kulturausschusses, zeigte sich "stolz auf das große Engagement der drei zusammenarbeitenden Vereine". Ehrenmitglied Franz Erras stellte zudem den Mitgliedern einen geplanten Ausflug vor, der im nächsten Jahr vom 20. bis 24. Juni stattfinden soll.Mit Witzen und Liedern unterhielten die "Koiser Weiber"die Runde. "Amal wos gscheits, amal wos blejds" präsentierten sie ihren eigenen schlitzohrigen Worten zufolgen ihrem Publikum. Mutter und Tochter besangen unter anderem, auch immer wieder gemeinsam mit dem Saal, den "Hudernma", der einem Gärtner ähnlichen Vogelscheuche, selbst verschuldete "Zipperlein im Ba", die "Hoimat" oder "drunt in da Mühl". Auch gab es witzige und auch ernst gemeinte Empfehlungen wie "Nema's an Altn" oder "Trau di, aloa scho zwengs da Gaudi". Ihre Zugabe, "Das Lied der Winde", verursachte zum Schluss noch einmal manche Lachtränen.Die Verlosung von nicht weniger als 124 Blumenstöcken stand schließlich am Ende dieses ebenso aufschlussreichen wie unterhaltsamen Nachmittags, so dass sich die Vorsitzenden der drei Gartenbauvereine veranlasst sahen, den Mitgliedern "erst mal ein gesunde, staade Zeit" und "Blumenträume" für die kommenden Wochen zu wünschen.