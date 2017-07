Kultur Hahnbach

25.07.2017

8

0 25.07.2017

Sieben Fahnen von Kolpingsfamilien aus dem Landkreis schmückten bei deren Bezirkswallfahrt den Freialtar auf dem Annaberg. Festprediger war der Würzburger Domvikar Paul Weismantel.

Sulzbach-Rosenberg. Die abendliche Eucharistiefeier mit sieben Priestern gestalteten Dirigent Norbert Lodes und die Bläser der örtlichen Berufsfachschule für Musik.Der Schriftsteller und gefragte geistliche Begleiter, Domvikar Paul Weismantel, zitierte zu Beginn seiner Predigt das Bedauern des im Jahr 2000 verstorbenen jüdischen Schriftstellers Jehuda Amichai, dass man leider "keine Zeit für Alles" habe. Nun würden aber allen an jedem Tag 24 Stunden geschenkt. Gratis kommt von "gratia", dem lateinischen Wort für Gnade.Auch der Vorname Anna bedeutet Gnade, fuhr der Prediger fort. Für Ingeborg Bachmann heißt Gnade "Zeit haben". Gerade ältere und junge Menschen wünschten sich mehr Zeit, die bewusst nicht gestohlen oder totgeschlagen würde.Der jüdische Schabbat oder unser Sonntag dürften deshalb keinesfalls "verzweckt und rationalisiert" werden. Wir müssen "als Gottes geliebte Königskinder, welche mit dem heiligen Öl der Freude gesalbt sind, feiern", betonte er. "Gerade in unsere schnelllebige Zeit, deren rasantes Tempo manche unter die Räder bringt, verlangt, die Zeit zu ehren. Und zwar dankbar und ohne Hetze und Neid"."Schenken Sie bei Besuchen Zeit, hören Sie zu und erzählen Sie", mahnte Weismantel, damit nicht die ablaufende Zeit, der "Chronos", sondern der "Kairos", die Augenblicke der Freude, als Gnade und Geschenk aufleuchten könnten. Dann gelinge auch wieder ein Eintreten für Gott und die Menschen, mit denen man den christlichen Auftrag lebt.Bittere Ölbergstunden bleiben zwar auch dann niemandem erspart, aber das Wissen um die eigenen Gnaden, das Erkennen der kostbaren geteilten Zeit, ließe an der Freude Gottes teilhaben. Dies könne dann tatsächlich "an die Herzhaut", bis tief ins eigene Herz hinein gehen und durchs Leben tragen, schloss er.Pfarrer Walter Hellauer dankte ihm mit einer Annabergkerze. Der evangelische Pfarrer Roland Kurz sprach ein Gebet um die Einheit der Christen, und Neupriester Florian Frohnhöfer spendete zum Abschluss allen den Primizsegen. Ehepaare konnten sich danach noch in der Wallfahrtskirche einzeln segnen lassen.