Kultur Hahnbach

28.12.2017

28.12.2017

16 Keyboards spendiert der Förderverein der Max-Prechtl-Schule für eine eigene Keyboardklasse. Noch keine drei Monate sind seitdem vergangen und schon wagen die jungen Musiker eine Vorspielstunde für Eltern und Großeltern.

"Ein Herzenswunsch" sei diese Klasse für Karin Divers gewesen, ist vor Ort zu hören. Und sehr dankbar seien alle für die Großherzigkeit der Eltern, erklärte die engagierte Klassenlehrerin.In zwei Unterrichts- und einer eigenen Keyboardstunde werden die Drittklässler in Rhythmik, Melodie-Spiel, Begleitung und Singen geschult. Notenwerte und -namen, Strukturen und ein Instrument lerne man im Klassenverband, differenziert und individuell. Jeder Fortschritt werde dokumentiert. Gerne würden die Kinder in ihrer freien Zeit an den Instrumenten im Klassenzimmer üben. Dabei habe ein jedes einen Kopfhörer, so dass niemand gestört werde und ein jeder an seinem Instrument eigenverantwortlich arbeiten kann. Sehr positiv habe sich der Musikunterricht auf Gemeinschaftsgefühl und Disziplin ausgewirkt, erzählt die Klasslehrerin.Den zuhörenden Eltern zeigte die Klasse, wie mit Silben und rhythmischem Klatschen Notenwerte gelehrt werden. Auch habe jedes Kind ein Memory mit den Notennamen, die auch abgefragt werden. Nach dem theoretischen Teil freuten sich alle auf die exakt vorgespielten weihnachtlichen Stücke, die zudem auf einem Cajon rhythmisch unterstützt wurden. Ein gemeinsames fröhliches "Danke" der Schüler ging an die beiden Rektoren Meindl und Ottmann, die Vorsitzende des Fördervereins, Nicole Schwarzer, und die Vorsitzende des Elternbeirats, Julia Jung, für die Realisierung dieses Traums.Rektor Heinz Meindl erinnerte die zahlreichen Zuhörer an die Schwierigkeiten im Vorfeld der Einrichtung dieser Keyboardklasse, sei es bei der Finanzierung, den Unterrichtsstunden, der Lehrkraft und der Fortführung des Instrumentalunterrichts. Umso mehr freue es ihn nun, dass dank der starken Motivation von Karin Divers ein Ergebnis präsentiert werden könne, das Hand und Fuß habe. "Die Fördergelder wurden gut angelegt", betonte er und dankte den Frauen Schwarzer und Jung.Da die Klasse "so schöne Dankesbriefe" an den Elternbeirat und den Förderverein geschrieben hatte, revanchierte der sich bei den Kindern mit Süßigkeiten, die gerne angenommen wurden.