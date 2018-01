Kultur Hahnbach

Fasching mobilisiert: Fast alles, was in und um Hahnbach Rang und Namen hat, kam zum Gemeindeball im Rittersaal. Die Gäste freuten sich über ein Showprogramm mit einer kleinen Panne.

Reise um die Welt

Züchtig verhüllt

Dass sich beim Auftritt der "Sexy Boys" vom Burschenverein ein Plastikbusen selbstständig machte und davonflog, schmälerte die choreografische Leistung in keinster Weise. Die Jungs ernteten zu später Stunde stürmischen Applaus des Publikums.Zuvor allerdings ging es noch bedächtig los, als Martin Wild, der Vorsitzende des Hahnbacher Kulturausschusses (HKA), und Bürgermeister Bernhard Lindner die Gäste begrüßten. Das geübte Auge des Bürgermeisters stellte fest, dass "alle Ortsteile vertreten" und noch dazu alle Gäste "chic und festlich" gekleidet waren. Lindner und Wild dankten dem HKA-Team für die ansprechende Saaldekoration in den Gemeindefarben rot, gelb und blau und den freundlichen Empfang mit einem Sektbüffet.Die "Wildschützen", sprich die ehemalige Band "Saigatn" aus Franken, brachten eine Nacht lang an die 300 Beine zum Tanzen. Mit der vierköpfigen Musikgruppe, bestehend aus René Steidtner, Max Gössl, Marco Regler und Andreas Rowitsch im Hintergrund, hatte der HKA einen guten Griff getan.Bald schon nach den ersten Tänzen sorgte die Knappnesia Sulzbach-Rosenberg mit dem Jugendprinzenpaar Michelle I. und Babrzai I., sowie ihrer Durchlaucht Prinzessin Ivonne I. und Prinz Christian III. mit gereimten Grüßen für den ersten Höhepunkt des Abends. Unter den wohlwollenden Augen des Elferrats legte die Garde ein gelungenes, sehr flottes irisches Medley auf das Parkett. Bürgermeister Lindner wurde mit dem Faschingsorden geehrt und einem Bussi der Prinzessin für sein umfangreiches Engagement belohnt.Höhepunkt war der Showtanz der Garde, welcher in aufwendigen Kostümen rund um die Welt führte. Sechs ägyptische Tänzerinnen machten den Auftakt vor den drei gar nicht frostigen Pinguinen im "bestem Zwirn" vom Südpol. Eine Forscherin begleitete den nächsten Ausflug in den Dschungel. Da tummelten sich vor Deko-Palmen in fantasiereichen Kostümen ein Löwe, fünf exotische Vögel, zwei Schlangen und sogar eine Riesenvogelspinne. Spannend war auch der Zwischenstopp im Spielerparadies Las Vegas, wo vier junge Frauen nicht nur "die Kugel rollen" ließen. Das Disneyland bei Paris unterstrich ein großer Eiffelturm im Hintergrund und neun Märchenfiguren entführten nicht nur in Kinderträume. Aus dem Orient tauchte mit einem romantischen Pas-de-Deux und gekonnten Hebefiguren ein Liebespaar auf, bevor neun Piratinnen nicht nur alle sieben Weltmeere unsicher machten. Ein gelungenes Finale vor der Weltkugel mit allen zehn Tänzerinnen und dem Tänzer wurde mit langem Applaus bedacht.Züchtig verhüllt in weißen bodenlangen Kutten und zu einer Musik, welche die Offenbarung eines Geheimnisses prophezeite, schritten gegen Mitternacht vier Gestalten mehrmals die Tanzfläche ab. Sie entpuppten sich aber bald als vier scheinbare "Girlies". Sascha Rösl, Tobias Christau, Michael Rösch und Christian Seifert zeigten mit vielen Hüftschwüngen choreographisches Können. Dass dabei ein Plastikbusen davonflog, sorgte nur für Erheiterung. Gabi Ertl hatte den "Sexy Boys" vom örtlichen Burschenverein auch dieses Jahr wieder perfekt nicht nur "die Wadel g'richt", wofür sie großes Lob erntete.