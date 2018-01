Kultur Hahnbach

17.01.2018

6

0 17.01.2018

Der Führungskreis des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hahnbach und Umgebung präsentierte sein Programm mit bewährten und neuen Angeboten nicht nur für Mitglieder.

Los geht es am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr mit der ordentlichen Mitgliederversammlung im Gasthof Ritter. An mehreren Samstagen im März bietet Vorstand Josef Moosburger Baumschnittkurse und Veredelungskurse an. Am Donnerstag, 26. April, geht es ab 16 Uhr zum gemütlichen Forellenessen bei der Familie Bauer in Süß. Treffpunkt ist am Weiher. Teller und Besteck sollte jeder mitbringen. Am Donnerstag, 17. Mai, ab 17 Uhr, steht die Stadtgärtnerei in Sulzbach-Rosenberg zur Besichtigung offen. Auch am Rosenfest, das am Sonntag, 17. Juni stattfindet, im Zeughaus in Amberg, nimmt der Verein ab 12.30 Uhr teil.Von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. Juni findet die Vereinsfahrt statt. Das Ehrenmitglied Franz Erras, wird Exkursionen in und um den Bregenzer Wald leiten. Anmeldung unter 09664/550.Am Sonntag, den 24. Juni, sind Besuche zum "Tag der offenen Gartentüre" im Landkreis geplant. "Hinters Gartentürl g'schaut" heißt es am Montag, 15. Juli. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr bei Josef Moosburger. An diesem Sonntag werden Delegationen des OGV ihre Rundgänge durch die angemeldeten Gärten machen mit Rat und Tat auf Fragen der Besitzer zu antworten. Schulkinder sind am Donnerstag, 9. August zum Ferienprogramm ab 15 Uhr eingeladen. Beim Siedlerbundstadel und in der Fischerhütte am Gemeindeweiher können sie fleißig basteln. Steckerlbrot und Würstl gibt es am Lagerfeuer. Kinderschminken und Lehrwanderungen ergänzen das Angebot.Wie schon seit vielen Jahren, wird der Verein den Erntealtar in der Pfarrkirche errichten. Termin dafür ist der 6. Oktober um 16 Uhr. Der Blumennachmittag schließt das Gartenjahr am Sonntag, den 18. November, ab 14.30 Uhr im Rittersaal.Nähere Informationen, auch zur Mitgliedschaft, bei Vorstand Josef Moosburger unter der Telefonnummer 09664/1634.