Kultur Hahnbach

13.08.2017

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen blieb kein Platz frei in der Aula der Schule beim Juniorkonzert der Hahnbacher Marktbläser. In verschiedenen Besetzungen präsentierten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen das breite Ausbildungsspektrum des Vereins.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Matthias Fenk übernahmen die Großen der Musikalischen Früherziehung (MFE) unter Leitung von Irene Klier die Regie, indem sie zu Ehren ihres Maskottchens, der Hexe Ulla, das Lied "Morgens früh um sechs" sangen und sich dabei selbst auf den Glockenspielen begleiteten.Dann stellten die Flötenmädels und -jungs ihr Können unter Beweis. Leni Gruber, Sophie Benker, Lenja Esche, Hannah Bäumler und Jana Dotzler intonierten ohne erkennbares Lampenfieber "La Le Lu" und "Michel aus Lönneberga". Beim Michel stiegen lautstark die Kleinen der MFE mit ein, begleitet von Handtrommeln und Glockenspielen. Das Blockflötenorchester trug den Affentanz und den Ameisenboogie vor.Erst seit Oktober spielt die Bläsergruppe Kids unter Leitung von Regina Rester-Achhammer zusammen und bewies mit dem Titel "In der Musik sind wir zuhaus'" ihr Können. Beim "Siebenschritt" der Bläsergruppen-Schüler tanzten alle MFE-Kinder mit. Die erwachsenen Einsteiger der Bläsergruppe Spätzünder mit Dirigentin Regina Rester-Achhammer hatten beim Juniorkonzert ihren ersten öffentlichen Auftritt und zeigte, was sie in nur neun Monaten gelernt hatten. Zusammen mit der Bläsergruppe Kids und den MFE-Tänzern beeindruckten sie bei der Sternpolka.HMB-Brass nannten sich die Blechbläser Anna Ertl, Jakob Hofmann, Katharina Werner, Matthias Fenk, Lena und Leopold Schmalzl bei ihrem voluminösen Auftritt unter Regie von Sophia Hofmann mit "Gabriel Oboe", der Titelmelodie des Films The Mission. Hanna Hefner sowie Magdalena und Johanna Rothut brachten mit ihren Querflöten ein ungarisches Kinderlied zu Gehör. Ein 13-köpfiger "Klarinettenhaufen" drückte bei der Ode an die Freude die Vielfalt des Klarinettenregisters zum Ausdruck, bevor sich HMB-Brass mit "Pops for four 1. Hallelujah Drive" schmissig auf der Bühne zurückmeldete. Dirigiert von Julia Schuster füllten die Klänge des NachwuX-Orchesters bei "Young Fanfare" und "I get around" die Aula. Zugabe war "Eye of the Tiger". Großer Beifall, Komplimente von allen Seiten und ein Eis waren der Lohn der Akteure. Abschließend bestand die Möglichkeit, die Instrumentengruppen kennenzulernen und auszuprobieren.