Kultur Hahnbach

30.01.2018

In bester Stimmung feiert die Lebenshilfe Amberg im Rittersaal mit den bewährten vier Raigeringer Musikanten und Auftritten der Knappnesia Sulzbach-Rosenberg. Geboten wird Musik und Tanz.

Liesbeth Stiegler, die Vorsitzende des Elternbeirats, begrüßte die maskierten Gäste. Lustige Spiele und Maskenprämierungen sowie eine Tombola erhöhten die Stimmung zunehmend.Engagiert waren Elternbeirat und Sozialdienst bereits lange im Vorfeld gewesen. Sie hatten 400 Preise von Firmen und Geschäften aus dem ganzen Landkreis als Spenden eingeholt. Im Nu waren die 1400 Lose im Saal verkauft. Die Mitarbeiter der Werk- und Wohnstätten waren mit ihren Teams fast geschlossen an diesem Samstagabend gekommen und freudig strahlende Augen dankten es ihnen.Die Musikanten Peter Bogner, Georg Piehler, Gerhard Stich und Willi Riß eröffneten den Ball schwungvoll mit bekannten Schlagern und lockten ab dem ersten Lied schon viele auf die große Tanzfläche.Unter ihrem Präsidenten Christian Kellner war die Knappnesia aus Sulzbach-Rosenberg mit einem erweiterten Elferrat gekommen. Ihre Tollitäten, das Prinzenpaar Ivonne I. und Christian III., und das Jugendprinzenpaar Michelle I. und Babrzai I. grüßten in Gedichten und ließen neben Sulzbach-Rosenberg auch die Lebenshilfe und Hahnbach hochleben. Die fünf Mädchen und Maxi Hack von der Jugendgarde heizten zum Auftakt allen mit einem präzisen flotten Tanz mächtig ein.Im Marschschritt abgeholt, mit dem Faschingsorden dekoriert und vom Prinzen liebevoll bebusselt wurde für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement Sieglinde Leer und ebenso die ecuadorianische Praktikantin Caren Sanchez. Auch die Erzieherinnen Sabina Schwengler, Lydia Rjumin, Michaela Peter, Kerstin Baumgartner und Franzi Böll aus den Wohnheimen in Amberg und Sulzbach-Rosenberg wurden mit Orden und Bussi ausgezeichnet.Der Showtanz der Hauptgarde der Knappnesia begeisterte mit fantasievollen Kostümen bei ihrer "Reise rund um die Welt", so dass man sie ohne Zugabe nicht gehen ließ.