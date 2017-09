Kultur Hahnbach

"Wir verbinden was zusammen" gibt Vikar Stefan Fischer von der evangelisch-lutherischen Gemeinde Christuskirche das Motto für diesen Samstag aus. Er lädt ein, in "geschwisterlicher Zusammenarbeit" auf den Weg von Sulzbach nach Hahnbach zu gehen.

Sulzbach-Rosenberg/Hahnbach. Ziel ist ein noch besseres Kennenlernen, Begegnen und Vertiefen von Kenntnissen über die beiden Konfessionen und ihre Geschichte vor Ort. Angestrebt wird auch eine Stärkung der Kooperation und die Vernetzung mit den politischen Gemeinden.Treffpunkt wird um 9.30 Uhr auf dem Pfarrplatz in Sulzbach sein. Dekan Walter Hellauer spricht in der katholischen Pfarrkirche St. Marien über das frühere Simultaneum. "Damals musste man, aber heute will man", erklärt Initiator Stefan Fischer.Nächste Station ist der Kapitelsaal im evangelischen Dekanat, den Ölgemälde der früheren Hausherren zieren. Zu ihnen zählt Dekan Erhard. Über ihn und sein katholisches Gegenüber Johann Fenk, die in einem gemeinsamen Pfarrhaus wohnten, erzählen ihre Verwandten Daniel Fenk und Renate Erhard.Anschließend geht es in die Christuskirche. Vertrauensmann Günter Schultheiß referiert nicht nur zur Baugeschichte des Gotteshauses. Auch viele verbindende Elemente wie Sitzungen, Epitaphien und Geschenke von St. Marien kann er hier vorweisen. Auf der Wanderung zum Frohnberg hält Schultheiß eine Andacht, passenderweise zum Thema "Weg". Am Frohnberg besteht die Möglichkeit, zu Mittag zu essen.Christian Schulz, der katholische Hahnbacher Pfarrer, spricht danach in der Frohnbergkirche über die Geschichte der Reformation und die Gegenreformation in Hahnbach. Der Weg führt dann in die Friedhofskirche in Hahnbach. Sie diente nämlich der evangelischen Gemeinde lange für Gottesdienste. Günter Winter erwartet dort die Teilnehmer mit Anekdoten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Bau des Andreas-Raselius-Hauses angestrebt wurde.Ein Besuch des heutigen evangelischen Gemeindehauses an der Gartenstraße schließt das Programm ab. Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke informiert über Person und Werk des berühmten Namensgebers aus Hahnbach und spielt einige Musikstücke aus der Feder dieses Pfarrers und Pädagogen an der Orgel. An einer Kaffeetafel klingt die informative und verbindende Wanderung aus.Eine Rückfahrmöglichkeit nach Sulzbach besteht. Wer Interesse daran hat, meldet sich im evangelischen Pfarramt Sulzbach unter 09661/89 11 50. Fahrgemeinschaften in der entgegengesetzten Richtung werden am Morgen um 9 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle in der Hauptstraße in Hahnbach gebildet.