01.08.2017

Amberg. Die Zeit verging im renovierten Andreas-Hügel-Haus wie im Flug, als Aurel von Bismarck dort ein Konzert an der erst im März eingeweihten Führer-Orgel gab. Sie sei klein, aber fein, sagte der Organist.

Ruhig, gesetzt, glaubenssicher und zunehmend fröhlich begann Bismarck mit Georg Böhms pointiertem Praeludium, Fuga & Postludium in g. Pfarrer Roland Böhmländer und der Organist waren in Zwiesel über 17 Jahre hinweg Weggefährten. Der anwesende Heinz Werner, Pfarrer im Ruhestand, hatte zu seiner Zeit von Bismarck nach Zwiesel geholt. Drei Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach waren erster Höhepunkt der Serenade. Das "Vater unser im Himmelreich" erklang wie ein vertontes, inniges Gebet. "Durch Adams Fall ist ganz verderbt" war sensibel, in sich ruhend und meditativ. Freudig, ja schon jauchzend erklang dann "Es ist das Heil uns kommen her". Ein Präludium und die Fuge in G-Dur ertönten leichtfüßig und tragend. Zunehmend heiter beschwingt und zeitvergessend modulierend entstand gute Stimmung.Fünf Eigenkompositionen Bismarcks zu "Erhalt uns Herr bei deinem Wort" folgten ohne Bruch in einer entspannten, selbstsicheren Atmosphäre. Melodiös, singend und rundum sympathisch erstand danach Felix Mendelssohn-Bartholdys "Andante Finale" aus der Sonate VI in d-Moll, pous 65/6. Vierteilig war die Suite für Orgel, die mit einem Carillon, einem spritzig sprudelnden Glockenspiel begann, das aber auch durchaus seine eindringlichen Sätze hatte. Die Cantilène, ein sommerlich leichter Orgelgesang mit ernsteren Passagen, schloss sich an."Quelle des Lebens" folgte als Part drei, und man meinte, ganze Flussabschnitte zu hören. Von ruhig fließend und entspannend, ahnte man dann wieder Ungewisses, sogar Aufschreckendes in feinen differenzierten Nuancen. Insgesamt schien aber ein auf sicherem Boden basierendes Urvertrauen die Komposition zu bestimmen. Eine Toccata zur Melodie "Ein Haus voll Glorie schauet" ertönte abwechselnd hackend-klopfend und dann wieder liedhaft."Prélude Es-Dur" von Théodore Dubois wandte sich fragend und doch melodiös vertrauend sowie tragend an die Zuhörer. Tänzerisch, rhythmisch und fröhlich sollte Louis James Alfred Lefébure-Wélys Bolero de concert g-moll, op. 166 mit südlicher Leichtigkeit und witzigem Schlussakkord den Abend beenden.