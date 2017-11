Kultur Hahnbach

27.11.2017

6

0 27.11.2017

Über 30 gut ausgebildete Nachwuchsmusiker verfügt die Blasmusik Gebenbach. Das zeigt sich beim Vorspielnachmittag, den die jungen Musiker unter Leitung ihrer Dirigentin Angelika Schöpf flott und pointiert eröffnen.

Gebenbach. Vorsitzender Simon Lösch eröffnete die Veranstaltung. Dank einer hervorragenden Ausbildung durch Gerhard Böller, Angelika Schöpf, Franziska Schüßlbauer und Christina Pfab zeigten die Kinder und Jugendlichen bei ihrem Auftritt viel Konzentration und ein sicheres Können.Rhythmisches Herzklopfen verursachte gleich zum Auftakt Jonas Heinz am Schlagzeug bei "Jugglers mit Improvisationen". Ein weiterer Schlagzeuger war Simon Dotzler, der ebenfalls konzentriert den Takt vorgab. Ein abwechslungsreiches und flott vorgetragenes Repertoire zeigten die jungen Klarinettistinnen Vanessa Ries, Martina Dotzler, Miriam Kredler und Miriam Freimuth.Sehr beliebt bei den Mädchen ist offensichtlich die Querflöte. Valentina Heldmann, Anna Dobmeier, Paulina Friedl, Emilia Deichl, Marie-Luise Neuberger, Milena Ries, Tamara Lindner, Paulina Lösch und Johanna Dotzler bewiesen bei ihren couragierten Auftritten viel Einfühlungsvermögen und zeigten eine große Bandbreite - von klassischer bis hin zu moderner Musik.Leo Ringer präsentierte mit dem Fagott sonor und fast körperlich spürbar sein faszinierendes Instrument. Auf dem Waldhorn spielte Wolfgang Dotzler mit seinem Lehrer Gerhard Böller präzise, sicher und harmonisch ein Menuett von Johann Heinrich Buttstedt. Thomas Freimuth und Fabian Allwang beendeten auf ihren Trompeten zusammen mit den Posaunisten Florian Giehrl und Korbinian König mit drei Stücken den harmonischen Nachmittag.Gerhard Böller, Werner Stein, Peter Dotzler und Simon Lösch freuten sich, dass ein großer Kreis die Prüfungen für unterschiedliche Leistungsabzeichen bestanden hatte. Emilia Deichl, Miriam Freimuth und Miriam Kredler erhielten das Junior-Leistungsabzeichen. Die nächst höhere Stufe Bronze erreichten Martina Dotzler, Thomas Freimuth, Korbinian König, Tamara Lindner, Marie-Luise Neuberger und Milena Ries. Vorsitzender Simon Lösch informierte, dass bereits im Frühjahr Veronika Meyer (Klarinette) und Moritz Meyer (Trompete) die Prüfungen für das silberne Leistungsabzeichen bestanden hatten.Bürgermeister Peter Dotzler bezeichnete die Nachwuchsmusiker "die Zukunft des Orchesters". Er dankte den jungen Leuten für ihren Einsatz und Fleiß und den Musiklehrern für ihre Geduld. Für den Nordbayerischen Musikbund lobte Werner Stein die vorbildliche Nachwuchsarbeit in Gebenbach. "Bei diesem Aktivposten gehte es stets vorwärts", betonte er.Vorsitzender Simon Lösch lud für Sonntag, 17. Dezember, zum Adventskonzert in die Gebenbacher Pfarrkirche und zur Kinderchristmette am Sonntag, 24. Dezember, um 16 Uhr ein. Bei beiden Auftritten sei auch wieder das Nachwuchsorchester mit von der Partie.