20.07.2017

Juden, Moslems und Christen - was haben sie gemeinsam? Die kirchlichen Bildungswerke kennen die Antwort und machen aus ihr eine dreiteilige Veranstaltungsreihe.

Amberg. (mma) In der neuen Ulu Camii Moschee referierte Erhan Cinar aus Fürth über "Das Wort Gottes im islamischen Kontext" auf Einladung der katholischen und evangelischen Erwachsenenbildungen. Organisator Pfarrer Reinhard Böttcher stellte den Referenten vor, der an einer Realschule in Nürnberg Deutsch, Geschichte und islamische Religionslehre unterrichtet und über islamische Religionspädagogik an der Universität in Erlangen promoviert. Das Wort Koran bedeute so viel wie "das Gelesene", sagte der ehrenamtliche Landesvorsitzende der DITIB- Nordbayern. Dabei handelt es sich um die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Der Koran sei seit 1430 Jahren unverfälscht. Der erste Text der Offenbarung an Mohammed sei der Beginn der 96. Sure, der Kapitel, die der Länge nach geordnet sind. Sie beginne mit der Aufforderung: "Lies". Die Aufgabe der Propheten und Mohammeds sei es, Bote der Wahrheit zu sein.Cinar ging kurz auf Mohammeds Leben ein, seine frühe Verwaisung, das Leben bei seinem Onkel, die Heirat des 25-Jährigen mit der 15 Jahre älteren jüdischen Karawanen-Besitzerin Chadischa und seine 23 Jahre dauernden Offenbarungen durch den Engel Gabriel auf einem Berg bei Mekka. Gerade das Leben des Propheten, Reden und Tun, die zuverlässig in der Sunna aufgeschrieben seien, dienten als Schlüsseltext für jede Auslegung des Koran. "Die Sunna kann ohne den Koran, aber der Koran nicht ohne die Sunna", betonte Erhan Cinar. Das bedeute, dass die 114 Suren mit den 6237 Versen auf 604 Seiten nie ohne den damaligen Hintergrund gesehen werden dürfen. "Wer also die radikalen Verse in den Suren allein für wahr hält, liegt völlig falsch und zeigt einen großen Mangel an Bildung." Immer müsse man fragen: "Was sagt Mohammed selber dazu? Was hat er praktiziert? Wie waren die Anlässe, wie die Umstände, wie die Absichten", um die Texte in echter Verantwortung interpretieren zu können.Der Koran verlange auch das Festhalten an der jüdischen Thora, den Psalmen und den Evangelien als heilige Texte, sagte Cinar. Die Goldene Regel vom Wort Gottes gelte auch im Islam, was man mit "Hingabe an Gott" übersetzen könne. Der Redner: "Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder wünscht, was er sich selber wünscht." Gegen "dumme und blinde Prediger" empfahl er: "Folgt niemandem außer Gott".In der Diskussion wurde noch betont, dass es "keinen Zwang im Glauben" geben dürfe und jedes Gebot schlüssig erklärt werden müsse. Auch soll das Leben aller Gläubigen durch ihren Glauben "nicht erschwert, sondern erleichtert" werden.