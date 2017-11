Politik Hahnbach

Neuwahlen sind bei den Freien Wählern (FW) in ihrer Jahresversammlung angestanden. Dabei verabschiedete sich der Vorsitzende Markus Schinhammer bei dem langjährigen FW-Mitglied, Gemeinderat und Kreistagsmitglied Hermann Bäumler für seine Dienste um die Partei. Bäumler fungierte zuletzt als Kassier des Ortsverbands Hahnbach. Für dieses Amt stellte er sich aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung. Aus dem gleichen Grund wollte auch Hans Koch nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender antreten.

Änderung im Regionalplan

Bei den Wahlen kam folgendes Ergebnis heraus: Markus Schinhammer wird weiter an der Spitze der Freien Wähler stehen, sein neuer Vertreter ist Werner Wendl. Schriftführer sind Dirk Kopatzki und Martin Sichelstiel. Um die Kasse kümmert sich neu Martin Meier, seine Vertretung übernimmt Heribert Urbanek. Als Beisitzer wählte die Versammlung Silke Schinhammer und Hans Koch. Michaela Obleser und Klaus Walberer prüfen weiterhin die Kasse.Im Anschluss erläuterte der neue Vize-Vorsitzende Wendl die aktuellen politische Themen, die in der Gemeinde anstehen. Es war der Genehmigungsantrag für eine Trocknungsanlage der Firma Veolia auf dem Laubberg ein Thema, der zu Unmut in Godlricht und Ursulapoppenricht geführt hat. Ebenso hoffen die FW in Hahnbach auf eine Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord. "Dies betrifft in unserer Region den Süßer Berg. Das heißt, der Sandabbau wäre in Richtung Süß damit vorerst beendet." Dies bedeutete einen weiteren Schutz für das Trinkwasser. "Das liegt den Freien Wählern sehr am Herzen", sagte Wendl.