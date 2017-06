Politik Hahnbach

11.06.2017

Mit einer Neufestlegung seines Wasserschutzgebiets reagiert der Hahnbacher Marktgemeinderat auf den gemeinschaftlichen Rahmenbetriebsplan zum geplanten Sandabbau durch die Firmen Strobel Quarzsand (Freihung) und Asmanit-Dorfner Mineralaufbereitung (Hirschau).

Wasser sehr hochwertig

Einzugsgebiet der Quellen

(ibj) Zur Sicherung der Rohstoffversorgung planen die beiden Unternehmen einen neuen Tagebau mit der Bezeichnung Sandholz zur Gewinnung von Quarzsand auf dem Gebiet der Gemeinde Gebenbach. Das Abbauvolumen entspricht bei einer vorgesehenen Gesamtfläche von etwa 49 Hektar etwa 6,6 Millionen Kubikmeter. Der Abbauzeitraum beträgt etwa 30 Jahre.Neben dem großflächigen Eingriff in Natur und Landschaft auf der Südflanke des Süßer Berges geht es den Hahnbachern aber in erster Linie um den Schutz des Trinkwassers. Dazu hat der Markt eigens eine hydrogeologische Untersuchung in Auftrag gegeben, die Katharina Vujevic vom beauftragten Büro R & H Umwelt aus Nürnberg dem Gremium vorstellte.Die geplante Abbaufläche Sandholz befindet sich südlich des Wasserschutzgebiets der Quellen im Tannenschlag, die zur Trinkwasserversorgung der Ortschaften Hahnbach, Süß und Schalkenthan genutzt werden. Dieses Wasser ist sehr weich, gering mineralisiert sowie chemisch und mikrobiologisch von sehr guter Qualität, so dass zur Aufbereitung lediglich eine Entsäuerung notwendig ist. Diese qualitativ und quantitativ hochwertige Ressource gilt es langfristig zu sichern, war man sich einig.Der bisherige Zuschnitt des Trinkwasserschutzgebiets der Hahnbacher Versorgung stellte auf die Existenz des Schutzgebiets der Kainsrichter Quellen (Gemeinde Gebenbach) ab, das weggefallen ist. Deshalb ist eine Neuarrondierung des Trinkwasserschutzgebiets unumgänglich, da es in der Vergangenheit keine Rolle spielte, ob gewisse Bereiche durch das eine oder das andere Trinkwasserschutzgebiet geschützt worden sind. Das Grundwassereinzugsgebiet der Quellen im Tannenschlag wurde nun ermittelt und darauf aufbauend überprüft, ob der durch die bestehenden Regelungen gewährleistete Schutz des genutzten Grundwasserleiters zur Sicherung der Trinkwasserqualität ausreicht.Nach Auswertung von geologischen und hydrogeologischen Daten ergibt sich ein Grundwassereinzugsgebiet, dessen Abgrenzung sich mit den Erkenntnissen des dem Rahmenbetriebsplan beigefügten hydrogeologischen Gutachtens zum Tagebau Sandholz deckt: Aus dem nördlichen Teil des geplanten Abbaugebiets strömt das Grundwasser nach Nordwesten hin den Quellen im Tannenschlag zu. Südlich dieser unterirdischen Wasserscheide verläuft die Grundwasserfließrichtung nach Süden/Südosten.Beide hydrogeologische Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass die nördlichen Teilbereiche des geplanten Sandabbaus im Einzugsgebiet der Quellen im Tannenschlag liegen. Diesen Teil zog der Marktgemeinderat einstimmig in den Geltungsbereich des neuen Wasserschutzgebietes ein.Die künftige Schutzgebietsverordnung fordert im Fall der Errichtung von Sandgruben eine Überdeckung des Grundwasserleiters mit einer Restmächtigkeit von 20 Metern. Der Rahmenbetriebsplan sieht dagegen einen geplanten Abtrag der Grundwasserdeckschichten bis auf drei Meter über dem Grundwasserspiegel vor. Durch diese knappe Deckschichten sei außerdem die Gefahr von Grundwasserverunreinigung durch Betriebsstoffe der Abbaumaschinen und Transportfahrzeuge oder bei einer Havarie von Fahrzeugen zu befürchten. Auch um den Eintrag von Spritzmitteln und Dünger aus der Landwirtschaft zu reduzieren, waren sich die drei Fraktionen des Marktgemeinderats einig, das Schutzgebiet zusätzlich in östlicher Richtung zu erweitern.