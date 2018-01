Politik Hahnbach

29.01.2018

Einsame Menschen leiden häufiger an Depressionen und sterben früher. Die Politik will sich nun verstärkt um Einsamkeit im Alter kümmern. In der Region gibt es schon Projekte dagegen. In Hahnbach zum Beispiel helfen Bananen.

Kontakt meiden

Je weniger mobil, desto eher einsam

Zuhören ist wichtig

Sie haben sich schön hergerichtet und Kaffee gekocht, der Kuchen steht bereit, oder der Austräger bringt Butterhörnchen mit. Josef Hirsch über Senioren, die sich auf Besuch freuen

So viele sind einsam Die Aove (Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach, Kreis Amberg-Sulzbach) hat 2017 eine Umfrage unter Bürgern über 60 Jahren in ihren Gemeinden gestartet. Eine Aussage darin hieß: "Ich habe viele Kontakte und bin gesellig". Auf 66- bis 70-Jährige trifft dieser Satz am meisten zu. 71,6 Prozent von ihnen beantworteten ihn mit Ja. Jüngere schätzen sich etwas weniger gesellig ein. Am wenigsten stimmten 86-Jährige und Ältere der Aussage zu. Gut die Hälfte der 188 Befragten dieser Altersgruppe (50,5 Prozent) kreuzte Nein an. (esa)

Was gegen Einsamkeit hilft Amberg/Weiden. (esa) Was können Betroffene selbst gegen ihre Einsamkeit tun? „Offen für Neues sein und sich trauen, Nachbarn und Bekannte um Hilfe zu bitten“, zum Beispiel, wenn man in die Stadt möchte, zählt Gerontotherapeut Georg Pilhofer auf. Umgekehrt sollten auch Nachbarn auf ältere Mitmenschen achten und sie zu Vereinen und Veranstaltungen mitnehmen. Senioren können sich bei seelischen Krisen an die sozial-psychiatrischen Dienste wenden, nennt er als Tipp.

Auch die Angehörigen einsamer Menschen können etwas tun. Maria Bertholdt, Pflegedienstleiterin der Malteser in Weiden, nimmt jüngere Familienmitglieder in die Pflicht. Kinder und Enkel sollten sich manchmal bei den Eltern oder Großeltern melden: „Oma und Opa haben alles für euch getan. Ruft sie doch ab und zu mal an.“

Bei folgenden Internetadressen und Telefonnummern gibt es Hilfe für einsame Menschen:

Alt werden Zuhause , Hahnbach, Telefon 09664/9539719

, Hahnbach, Telefon 09664/9539719 Gerontopsychiatrische Koordinationsstelle Oberpfalz in Amberg, Georg Pilhofer, Telefon 09621/372413

in Amberg, Georg Pilhofer, Telefon 09621/372413 Verein zur Förderung der Seelischen Gesundheit im Alter , Sulzbach-Rosenberg: Telefon 09661/ 3048616

, Sulzbach-Rosenberg: Telefon 09661/ 3048616 Ambulanter gerontopsychiatrischer Verbund Bayern , Georg Pilhofer: Telefon 09621/3724-13, große Linksammlung zu verschiedenen Hilfsangeboten für Senioren auf der Homepage

, Georg Pilhofer: Telefon 09621/3724-13, große Linksammlung zu verschiedenen Hilfsangeboten für Senioren auf der Homepage Sozialpsychiatrischer Dienst der Caritas in Weiden, Telefon 09 61/3 89 05-0, Außenstelle Tirschenreuth, Telefon 0 96 31/7 98 95-0

in Weiden, Telefon 09 61/3 89 05-0, Außenstelle Tirschenreuth, Telefon 0 96 31/7 98 95-0 Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie in Amberg, Telefon 09621/3724-0

in Amberg, Telefon 09621/3724-0 Beratungsstelle für psychische Gesundheit in Schwandorf, Telefon 09431/88 17 0

Angemerkt

Von Elisabeth Saller