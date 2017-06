Politik Hahnbach

13.06.2017

Halbzeitbilanz für die Legislaturperiode zog der CSU-Ortsverband Süß. Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung zeigte sich Vorsitzender Uwe Friedrich äußerst zufrieden mit dem in diesen drei Jahren Erreichten.

Barrierefreies Hallenbad

Seit 35 Jahren Mitglied

Süß. Bürgermeister Bernhard Lindner ging bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Rouherer auf verschiedene Maßnahmen in dieser Zeit ein. Besonders erwähnte er den Kanalbau und den Ausbau des Breitbandnetzes im gesamten Gemeindebereich. Die Baugebiete in Hahnbach und Ursulapoppenricht seien sehr gut angenommen worden.Die Feuerwehren hätten neue Fahrzeuge erhalten, der Sitzungssaal im Rathaus sei mit neuen Möbeln auf den Stand der Zeit gebracht worden. Mit einem E-Auto sowie Photovoltaik-Anlagen auf dem Dächern von Gemeindeverwaltung und Bauhof habe man für den Klimaschutz einiges getan. Den Pausenhof der Grundschule habe man erneuert, die Toiletten saniert sowie ein Behinderten-WC eingerichtet.Wie Bernhard Lindner informierte, seien die Sanierung des Anwesens Hauptstraße 84 in Hahnbach sowie eine Erweiterung der neuen Baugebiete geplant. Mit dem großen Projekt "Vils erleben" solle die Gockel-Wiese in eine attraktive Begegnungsstätte für Jung und Alt aufgewertet werden. Im Hallenbad sollten Zugang, Duschen und Becken barrierefrei gestaltet werden. Ein Radweg zwischen Irlbach und Süß, Dorferneuerungen und die Sanierung des Kernwegenetzes sind laut Bürgermeister vorgesehen.Vorsitzender Uwe Friedrich dankte dem Bürgermeister und den Gemeinderäten für die Investitionen in die Zukunft. Er erinnerte an die bevorstehende Bundestagswahl und stellte als Hauptredner des Abends den CSU-Kandidaten Patrick Fröhlich vor. Der Kreisrat und stellvertretende Kreisvorsitzende ging in seinem Referat auf die Bedeutung dieses richtungsweisenden Urnengangs ein. Denn es gelte, eine rot-rot-grüne Koalition zu verhindern. Die Union sei mit Angela Merkel sehr gut aufgestellt, sie stehe für Kontinuität. Er traue einem möglichen Bundesinnenminister Joachim Herrmann zu, die Sicherheit in Deutschland gewährleisten zu können.Zusammen mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Bürgermeister Bernhard Lindner übergab Vorsitzender Uwe Friedrich Jakob List eine Ehrenurkunde für 35 Jahre Mitgliedschaft. Zu Delegierten für die Aufstellung der Landtags- und Bezirkstagskandidaten wurden Bernhard Lindner und Uwe Friedrich gewählt.