Hahnbach

07.01.2018

Die zwölf Jubilare sind für Georg Götz das Rückgrat und das Gerüst in der Partei. Der Ortsvorsitzende ehrt sie für langjährige Treue zur CSU.

Ehrungen 20 Jahre: Evi Höllerer, Marcus Falk und Irmi Kummert;



30 Jahre: Irene Bäumler;



40 Jahre: Brigitte Birzer, Josef Iberer, Hans Kummert, Josef Siegert und Georg Trummer;



45 Jahre: Marianne Lindner und Hans Rauch:



50 Jahre: Herbert Demleitner.

Sie stünden für Verantwortung, Verlässlichkeit, Beständigkeit und seien im Ortsverband zu wichtigen Eckpfeilern geworden, sagte Götz bei der Versammlung. Ohne solche Mitglieder wäre es für jeden Verband schwierig, über längere Zeit zu bestehen. Dass es im Ortsverband so gut funktioniere, sei ihrer Loyalität mit zu verdanken.Erfolgreiche Parteiarbeit könne nur mit Zuverlässigkeit und Beständigkeit gelingen, betonte er. Einen weiteren Grund sah er in der guten Zusammenarbeit der Ortsverbände, der Frauen-Union und der Jungen Union. Für Kreisvorsitzenden Harald Schwartz sind Beständigkeit und Planbarkeit in einer Partei Werte, die nicht hoch genug einzuschätzen sind. Für 2018 könne man in der Politik ein spannendes Jahr erwarten, meinte er. In der Parteipolitik müsse man erkennen, was für die Zukunft angeboten wird, um konkurrenzfähig bleiben zu können. Das positive Ansehen der Gemeinde Hahnbach sei durch die Arbeit der CSU entscheidend geprägt worden.Bürgermeister Bernhard Lindner gab einen groben Abriss über die Kommunalpolitik. Mit einem guten Betriebsklima unter den Fraktionen seien im Marktgemeinderat wegweisende Entscheidungen getroffen worden. Mit der interkommunalen Beschaffung eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Hahnbach werde dem Bedürfnis der Bevölkerung für Brandschutz und Hilfeleistung Rechnung getragen. Zum Stand der Planungen für die Umgestaltung der Gockelwiese führte er aus, dass die Verbindungswege vom Mühlsteg zum Steg in der Au durch das Wasserwirtschaftsamt geplant und ausgeführt werden.Die Details für die Gockelwiese hat der Marktgemeinderat im November festgelegt. Für den schon länger geforderten Radweg zwischen Süß und Irlbach entlang der Kreisstraße sei der Grunderwerb erfolgt, die Planung werde derzeit erarbeitet. Nun hoffe man auf den Landkreis als Bauträger. Bei der Abwasserbeseitigung im Adlholztal liege man im Zeitplan. Die Erweiterung des Baugebiets Hahnbach-West IV stehe ganz oben auf der Tagesordnung. Nach der Baugenehmigung für die Gemeindebücherei soll im Frühjahr mit dem Abbruch begonnen werden. Eine Zukunftsaufgabe sei die Ausweisung neuer Flächen für Gewerbeansiedlungen. Gerade heimischen Firmen müsse eine Fortentwicklung ermöglicht werden, so Lindner.