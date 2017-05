Politik Hahnbach

Poppenricht. (mma) Um viel Geld ging es bei der Gemeinderatssitzung im Rathaus in Poppenricht. Bürgermeister Franz Birkl zeigte sich am Ende zufrieden über die einstimmigen Beschlüsse, welche in einer Klausurtagung vorbereitet worden waren und deren Inhalt allen schriftlich vorlag. Das Gemeindeoberhaupt berichtete zunächst vom Sicherheitsgespräch. 80 Prozent der 43 Straftaten in der Gemeinde im vergangenen Jahr seien aufgeklärt worden. Eine Info-Veranstaltung zum Thema Breitband-Ausbau, ein Abstimmungstermin zum Thema Kernwegenetz und der "runde Tisch Senioren", welcher die herbstlichen Veranstaltungen plante, seien sehr ergiebig verlaufen.

Kein Kredit geplant

Beispielhaft gehandelt

Die Gemeinde ist auf dem richtigen Weg. Klimaschutzbeauftragter Jürgen Stauber

Eine Co-Finanzierung für das Projekt "Umsetzungsbegleitung interkommunales Energiekonzept AOVE" wurde - wie auch alle weiteren Erlasse und Festlegungen - einstimmig beschlossen. Hier soll als erstes Projekt die Nahwärmeversorgung der öffentlichen Gebäude angegangen werden. Der vom Kämmerer Manfred Moser aufgestellte detaillierte Finanzplan wies fast 5,6 Millionen für den Verwaltungshaushalt und über 2,5 Millionen für den Vermögenshaushalt auf. Kreditaufnahmen seien nicht vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei weiter rückläufig und liege Ende 2017 wohl unter der 1000- Euro-Marke.Ein Neuerlass über die Erhebung von Erschließungsgebühren und über "Aufwendungsersatz und Gebühren für die Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren" fand einhellige Zustimmung. Klimaschutzbeauftrager Jürgen Stauber begann seinen Jahresbericht mit den "Killergasen der Giftkraftwerke", welche durch Diesel, Kohle und Co zehnmal mehr Tote als Autounfälle forderten. Auch habe sich "Erdgas schlimmer als Kohle" erwiesen, betonte er. Er plädierte für "Windräder in Kombination mit Wasserspeichern", was bereits bei Schwäbisch-Hall realisiert werde. Den gemeindlichen Energieverbrauch hatte er aufgelistet. Die PV-Anlage auf dem Kindergarten habe sich in Kombination mit den beiden knapp 10-KW-Speichern bewährt und sei eine kluge Investition gewesen, führte er weiter aus.Auch sei es erfreulich, dass der Stromverbrauch in der Gemeinde insgesamt deutlich sinkend sei. Ziel bleibe die bis 2020 angestrebte 100-prozentige Umstellung auf regenerative Energien. Potenzial sah er bei den Dächern der 1014 Wohngebäude der Gemeinde. Fast jedes Dach würde sich hierfür eignen, versicherte er. Dabei dankte er den Gemeinderäten, welche hier "überproportional und beispielhaft" vorangegangen seien. "Die Gemeinde ist auf dem richtigen Weg", gratulierte er und wünschte sich aber, noch mehr und frühzeitig in Vor- und Entscheidungen bei Energiefragen einbezogen zu werden.Anfragen zu Streugut, WLAN, Straßenplänen und öffentlich zugänglichen Protokollen der Gemeinderatssitzungen wurden noch besprochen. Abschließend freute sich Bürgermeister Franz Birkl, mitteilen zu können, dass die Wasserqualität im Gemeindebereich "absolut o.k." sei und kein einziger Grenzwert überschritten werde.