19.03.2018

Der Marktgemeinderat Hahnbach ist wieder komplett. Nach dem Rücktritt von Johann Koch (Freie Wähler) wird Heribert Urbanek aus Mimbach als erster Nachrücker auf der FW-Liste vereidigt.

Plätze reichen nicht Der Hahnbacher Marktgemeinderat genehmigte bei seiner Sitzung die Haushaltspläne 2018 für die Kindergärten Hahnbach, Süß und Ursulapoppenricht. Alle drei Einrichtungen verfügen über fortgeführte Überschüsse aus den Vorjahren, so dass die Marktgemeinde Hahnbach über seine gesetzliche Verpflichtung zur kindbezogenen Förderung hinaus in diesem Jahr keine weiteren Zuschüsse leisten muss.



Kirchenpfleger Konrad Huber erläuterte, dass die Kindertagesstätten voll ausgelastet seien. Nach jetzigem Stand könne der künftige Bedarf mit den derzeit vorhandenen Plätzen nicht gedeckt werden, stellte er fest. Als mögliche Interimslösung sei angedacht, die Kinderkrippe in Süß auf 17 Plätze auszubauen und die in Hahnbach auf 14 Plätze aufzustocken.



Bürgermeister Bernhard Lindner bedankte sich bei den Kirchenpflegern Konrad Huber und Helmut Janner für ihre ausgezeichnete ehrenamtliche Arbeit bei der Verwaltung der Kindergärten. (ibj)

Bürgermeister Bernhard Lindner nahm Urbanek zu Beginn der vergangenen Marktgemeinderatssitzung den Eid ab. In den Ausschüssen wurden einige Umbesetzungen von Mitgliedern notwendig: Haupt- und Finanzausschuss: Heribert Urbanek, Vertreter: Karl Stiegler; Bau- und Umweltausschuss: Heribert Urbanek, Vertreter: Michaela Obleser; Gemeinschaftsversammlung: Werner Wendl, Vertreter: Heribert Urbanek: Aufsichtsrat Nahwärmeversorgung Markt Hahnbach GmbH: Werner Wendl. Sie alle wurden einstimmig bestellt. Zum Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Gewerbegebiet Dürnsricht-Ost war bei einer Ortsversammlung in Dürnsricht die Öffentlichkeit beteiligt worden. Die darin geäußerten Bedenken und Hinweise fließen in die Planung ein. Bei der Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange hatten 15 Fachstellen Stellungnahmen abgegeben. Die Änderungswünsche wurden abgearbeitet und sollen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.Nachdem im Baugebiet Hahnbach-West III alle Parzellen verkauft sind, aber Bauplätze in Hahnbach weiter gefragt sind, soll das Grobkonzept für den Bebauungs- und Grünordnungsplan für Hahnbach West IV und V umgesetzt werden. Ziel der Planung ist neben der Fortführung des Geh- und Radwegs in Richtung Kreisverkehr in der B 14 die Schaffung von zwei Querungshilfen in der Frohnbergstraße, um zusätzlich auch eine Geschwindigkeitsreduzierung des aus- und einfahrenden Verkehrs zu erreichen. Für die Sammelstraße im Baugebiet sind entsprechende Elemente wie Verschwenkungen oder Mittelinseln vorgesehen. Hinsichtlich der Baukörpertypen ist an eine flexible Gestaltung gedacht. Als Gebietsabschluss zur freien Landschaft soll entlang der Südseite des Baugebiets für den naturschutzrechtlichen Ausgleich ein etwa fünf Meter breiter Pflanzstreifen geschaffen werden.