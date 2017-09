Sozialministerin Emilia Müller in Hahnbach

Politik Hahnbach

19.09.2017

"Wahlkampf ist kein Zuckerschlecken, sondern ein Kampf um die Ideale unserer Partei": Das Zitat des verstorbenen CDU-Politikers Heiner Geißler stand im Mittelpunkt eines Empfangs mit Sozialministerin Emilia Müller, zu dem die Frauen-Union eingeladen hatte.

Die ehemalige Bezirksrätin Ingrid Kurz hatte als Vermittlerin des prominenten Gastes fungiert - als Zeichen der Wertschätzung der politischen Arbeit der Frauen. Dies dokumentierte auch die Anwesenheit der Bundestagskandidaten aus dem Stimmkreis und der regionalen Polit-Prominenz. Ministerin Emilia Müller nannte die Bundestagswahl richtungsweisend. Ihre Erfahrung sei, dass Regieren immer ein Rendezvous mit der Realität sei. Die Oberpfalz, einst Sorgenkind am Rand des eisernen Vorhangs, sei zu einer Boom-Region im Herzen Europas geworden - mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit Bayerns. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden sei ein besonderer Fortschritt. Nun gehe es darum, die gute wirtschaftliche Lage zu nutzen, um das Land auf die Herausforderung der Zukunft einzustellen.Ein großes Thema sei dabei die innere Sicherheit, sagte Müller. Es gehe nicht nur um Terrorabwehr, sondern auch um die ganz normale Alltagskriminalität. "Gerade die Schwachen sind auf einen starken Staat angewiesen." Für die Zukunft gelte es, Menschen zur Leistung zu befähigen und sie dafür zu belohnen.Die "Kleinen", die Mitte, die Leistungsträger und die Familien sollten entlastet werden. Mit dem Investitionsprogramm "Bayern Digital II" werde der Freistaat zum Gewinner der digitalen Revolution. Ausführlich widmete sich die Ministerin dem Thema Flüchtlinge. Deren Integration sei eine große Herausforderung. Sie gehe nicht von heute auf morgen und werde in Bayern nicht nur gefördert, sondern auch eingefordert. Das Beherrschen der deutschen Sprache sei der Schlüssel dafür. Es sei gut, dass in Deutschland eine Debatte über Leitkultur geführt werde. Es gehe um Leitplanken für ein gutes Zusammenleben, mit klaren Regeln, aber auch mit Respekt füreinander und Sensibilität für andere Kulturen.Die deutsche Staatsbürgerschaft sei dabei nicht der Anfang des Integrationsprozesses, sondern dessen erfolgreicher Abschluss. Zum Gelingen gehöre auch eine Begrenzung der Zuwanderung. Die Hilfe für Schutzbedürftige habe Priorität. Müller warb um eine gute Wahlbeteiligung: Damit könne der Zusammenhalt Deutschlands dokumentiert werden. Die Zweitstimme sei entscheidend für die Zusammensetzung des Bundestages.