Hahnbach

07.12.2017

Gut zwei Stunden lang referierte Bürgermeister Bernhard Lindner in der Hahnbacher Bürgerversammlung. Da blieb fast kein Thema unberücksichtigt.

Zahlen und Fakten aus der Gemeinde Die Einwohnerzahl ist seit Jahresbeginn auf 4969 leicht angestiegen. Standesamtlich wurden in diesem Zeitraum 30 Eheschließungen und 50 Sterbefälle registriert. Die Geburtenzahlen stagnieren bei 30. Die bisherigen Grabgebühren werden beibehalten. Die Ausgaben für den Brandschutz liegen bei 118 500 Euro. In den nächsten Jahren steht laut Bürgermeister die Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hahnbach an.



Ein besonderer Stellenwert wird dem Schulwesen beigemessen. Die Schülerzahlen seien mit 428 in der Grund- und Mittelschule Hahnbach und der Grundschule Gebenbach konstant geblieben. 27 Kinder von Asylbewerbern werden in Übergangsklassen geschult. Durch die Unterrichtung aller Mittelschüler aus dem Schulverbund Obere Vils Ehenbach und den Verbundkoordinator, Rektor Heinz Meinl, werde der Schulstandort gestärkt. Die Sanierungsarbeiten seinen weitgehend abgeschlossen. Den Gesamtaufwand für die Schulen Hahnbach und Gebenbach mit 684 000 Euro hält der Bürgermeister für gut investiert. Die Kosten für die Schülerbeförderung schlagen mit 220 000 Euro zu Buche. Zufriedenheit herrsche auch über die Auslastung der Kindergärten in Hahnbach, Süß und Ursulapoppenricht, die aktuell ohne Betriebskostendefizit geführt werden könnten. Freiwillig werden rund 11 000 Euro Beförderungskosten getragen. Für den Altbau der Kindertagesstätte St. Josef in Hahnbach laufe die Planung für die energetische Sanierung. Einen zusätzlichen Aufwand verursachen die Beiträge für 22 Kinder in externen Kindergärten. (ibj)

Hahnbach . (ibj) Lindner spannte den Bogen durch alle kommunalen Projekte vom WLAN-Hotspot in den Sportheimen des SV Hahnbach und der Sportfreunde Ursulapoppenricht bis zu den millionenschweren Abwasserprojekten in den Ortschaften Mimbach, Mausdorf, Frohnhof, Mülles, Unterschalkenbach, Oberschalkenbach, Adlholz und Ölhof. In seinem fast zweistündigen Vortrag blickte er auf ein sehr intensives und arbeitsreiches Jahr zurück.Zum Stand des Umbaus des Scharf-Anwesens, Hauptstraße 84 zur Bücherei informierte Lindner, dass nun im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde die Baugenehmigung erteilt wurde. Eine gute Auslastung verzeichne das Hallenbad mit rund 5000 Besuchern. Von sieben auswärtigen Schulen werde es zum Schwimmunterricht genutzt. Im Jahr 2018 soll der barrierefreie Umbau realisiert werden.Zufriedenstellend sei die Bauentwicklung mit über 50 eingegangenen Anträgen. Wie im Baugebiet Ursulapoppenricht IV-Lohweg mit 19 Parzellen, seien auch in Hahnbach-West III, Wacholderweg, alle 30 Plätze verkauft. Die Vorbereitungen für Hahnbach-West IV seien im Gange. Weiter berichtete der Bürgermeister, beim Antrag für eine Freiflächenphotovoltaikanlage Ursulapoppenricht Süd-Ost habe bei der Bürgerbeteiligung die Mehrheit der Anwesenden dagegen gestimmt. Sechs neue Gewerbeansiedlungen sind 2017 im Gemeindegebiet in Betrieb gegangen.Bis Ende 2018 sollen alle betroffenen Ortschaften mit der Abwasserbeseitigung erschlossen sein. Die Gebühren würden für alle gleich gehalten. Der anfallende Klärschlamm wird noch in der Landwirtschaft verwertet. Für die Quellen der Wasserversorgung im Tannenschlag wird aktuell die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes wegen der geplanten Erweiterung des angrenzenden Sandabbaus überprüft. Für die geplanten Maßnahmen der Dorferneuerung in Mimbach/Mausdorf sei noch Geduld notwendig, aber vier Wegebauprojekte in der konkreten Planung. Mit einer 50-prozentigen Förderung sollen 2018 sowohl die Dorfkapelle in Mülles saniert, als auch der langersehnte Aufzug im Kommunikationszentrum Ursulapoppenricht eingebaut werden.Zur Finanzsituation der Marktgemeinde führte Bernhard Lindner aus, ein Großteil des Rekordhaushalts von 16 025 550 Euro im Vermögenshaushalt entfalle auf den Kanalbau in den Bereichen Mimbach/Mausdorf und Adlholztal. Als erfreulich bezeichnete er den Anstieg der Steuerkraft von 664 auf 743 Euro je Einwohner. Durch die damit einhergehende Verminderung der Schlüsselzuweisung und die Erhöhung der Kreisumlage seien keine größeren finanziellen Spielräume gegeben. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist wegen der Investition für den Kanalbau und des Grunderwerb für neues Bauland von 1192 auf 1322 Euro angestiegen.