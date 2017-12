Politik Hahnbach

14.12.2017

Eine gut besuchte Sitzung des Marktgemeinderats - nicht zuletzt wegen der spannenden Tagesordnung. Entgegen sonst meist einstimmiger Beschlüsse vertraten die Räte dabei teils sehr unterschiedliche Auffassungen.

Kein Fraktionszwang

Gegen Asphalt

Kreisverkehr als Grundlage

Für günstigeren Preis

Eine Mehrheit von 17 zu 4 Stimmen votierte für das Aus der geplanten Freiflächen-Solaranlage bei Ursulapoppenricht. Landschaftsarchitekt David Neidl hatte zuvor zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan den aktuellen Stand vorgestellt.Bei den in Ursulapoppenricht geäußerten Bedenken handelte es sich um die Schaffung eines Präzedenzfalles für Nachfolgemaßnahmen, Einsehbarkeit der Anlage, Zersiedelung der Landschaft, Verlust von landwirtschaftlichen Flächen, Beeinträchtigung der Kulturlandschaft im Widerspruch zur Dorferneuerung und um eine Beeinträchtigung der Renaturierungsmöglichkeit des Gebenbachs. Einhellig betonten die Fraktionssprecher, grundsätzlich für die Erzeugung alternativer Energien offen zu sein. Bei der Abstimmung gab es keinen Fraktionszwang. Mit 17 zu 4 Stimmen wurde die Fortführung des Bauleitplanverfahrens dann abgelehnt.Zum Projekt "VilsErleben" wurde die Ausführungsplanung vom Landschaftsarchitekten Neidl vorgestellt. Aus dem Gremium wurde angeregt, sich bei der Aufstellung von Fitnessgeräten an denen in Högen zu orientieren, Blühflächen anzulegen und den Mühlsteg barrierefrei umzubauen. Unterschiedliche Meinungen gab es zum Ausbau der Wege und Funktionsflächen. Mit 19 zu 2 Stimmen wurde eine Asphaltbauweise abgelehnt, so dass sie nun in der ursprünglich schon vorgesehenen Ausbauart wassergebundene Decke errichtet werden sollen. Einig war man sich mit der Beleuchtungssituation.Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, dass das Projekt mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet wird. So sind in den Wegen Kabel fürs Licht und für den Betriebsstrom einzelner Anlagen wie Pavillon, Spielplatz, Fahrradladestation und Aussichtssteg vorzusehen. Für die Beleuchtung des Rundweges entlang der Vils ist ein eigenes Konzept zu entwickeln. Für die Wiederherstellung und die Ansaat bei unversiegelten Flächen sowie für eine begleitende Bepflanzung mit Sträuchern und Bäumen wurden 30 000 Euro Mehrkosten einstimmig genehmigt und sind in den Haushaltsplan 2018 einzustellen.Für das Baugebiet Hahnbach-West IV wurden die vom Ingenieurbüro Renner + Hartmann GmbH (Amberg) dargelegten Planungsvarianten für den Ausbau der Frohnbergstraße mit Fortsetzung des Geh- und Radweges ausführlich diskutiert. Während zwei Varianten auf einer linienhaften Gestaltung der Fahrbahn mit Querungshilfen sowie Geh- und Radweg mit Kosten von etwa 496 000 Euro basieren, ist in einer weiteren die Straßenführung mit einem kleinen Kreisverkehrsplatz mit einem Durchmesser von 26 Metern (etwa zwei Meter mehr als jener in der Amberger Straße) auf der Höhe der zweiten Einmündung des Birkenweges Richtung Frohnberg gedacht und würde etwa 630 000 Euro kosten.Nach Abwägung von Vor- und Nachteilen hinsichtlich des Flächenverbrauchs, der Geschwindigkeitsregulierung und des je nach Ausbauart auftretenden Verkehrslärms wurde - vorbehaltlich einer finanziellen Förderung - mit 16 zu 5 Stimmen beschlossen, die Variante mit dem Kreisverkehr als Grundlage in den Entwurf des Bebauungsplanes Hahnbach-West IV einzuarbeiten.Zur Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug der FFW Hahnbach durch ein LF 20 KatS war man - wegen einer interkommunalen Beschaffung, um einen höheren Staatszuschuss und einen günstigeren Preis beim Fahrzeug zu erzielen - auf der Suche nach einer Partnergemeinde erfolgreich. So haben sich Freudenberg und Schnaittenbach ebenfalls für den Kauf dieses baugleichen Löschfahrzeuges mit möglichst hohem Wassertransportvolumen entschieden. Hinsichtlich von Bauweise und Fahrzeugtyp die Kommandanten in den bisherigen Vorgesprächen übereingestimmt.Ohne Gegenvotum beschloss der Rat die europaweite Ausschreibung des Fahrzeugs in interkommunaler AOVE-Kooperation mit Freudenberg und Schnaittenbach mit dem Ziel der Auftragsvergabe vor dem 31. Dezember 2018. Ferner wurde die beschränkte Ausschreibung zum Kauf einer Tragkraftspritze im Jahr 2018 möglichst zeitgleich mit Freudenberg einstimmig beschlossen. Die Kosten betragen 14 000 Euro, davon werden 4700 Euro als Zuschuss erwartet.