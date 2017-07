Politik Hahnbach

20.07.2017

Für ihre langjährige Zugehörigkeit zur SPD wurden in der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Hahnbach Michael Schmid (20 Jahre) und Manfred Oder (45 Jahre) geehrt. Vorsitzende Hermine Koch bedankte sich bei beiden und überreichte eine Urkunde und ein Präsent.

Kreisvorsitzender Uwe Bergmann bedankte sich bei den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement im Ortsverein und berichtete in seiner Ansprache über aktuelle Themen vom Kreisverband bis zum Bundesparteitag. "Die gute Stimmung muss die Partei bis zur Bundestagswahl tragen. Die wichtigen Themen sind Bildung, Kinderbetreuung, Steuer und Rente", betonte er.Eine weitere wichtige Forderung aus dem Wahlprogramm ist laut einer Presseinfo die Bürgerversicherung, über die Gastreferent Dr. Armin Rüger in seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG) in Bayern sprach.Rüger bezeichnete das jetzige Gesundheitswesen als "Zwei-Klassen-Medizin". Es gäbe nur zwei Länder mit diesem dualen System: Chile und Deutschland. Dies müsse geändert werden. Er begann sein Referat mit der Darstellung der momentanen Situation der gesetzlichen (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV) mit einigen Zahlen. "Im Vergleich ist in einigen Punkten die Mitgliedschaft in der PKV nicht günstiger. Beispielsweise stiegen die Beiträge der GKV in den letzten Jahren um circa 40 Prozent, die der PKV um 80 Prozent." Auch die Behauptung, die Bürgerversicherung würde 10 000 Arbeitsplätze von Beschäftigten in der PKV (so von Demonstranten beim SPD Parteitag behauptet) gefährden, widerlegte er.Rüger: "Die Gesundheitsausgaben sind in den vergangenen zehn Jahren moderat gestiegen, von einer Explosion im Gesundheitswesen kann keine Rede sein. Im Ländervergleich ist die USA am teuersten." Die Bürgerversicherung bietet seinen Worten nach als Lösung verschiedene Elemente: "Solidarische und paritätische (kein Zusatzbeitrag für die Arbeitnehmer) Finanzierung für alle Einkommensarten; Nachhaltigkeit der Finanzierung; Sicherung der Qualität der Versorgung in der Zukunft; Überwindung der Zwei-Klassen-Medizin."Dr. Rüger betonte, dass die SPD keine Abschaffung der PKV will, es gehe um das "Sachleistungsprinzip und gute Arbeit".Zu Delegierten zur Landtags- und Bezirkstagswahl 2018 wurden Isabell Bergmann, Daniel Münch und Christoph Braunisch gewählt.