Sport Hahnbach

20.08.2017

4

Schmidgaden. Bezirksliga-Neuling 1. FC Schmidgaden kam im Heimspiel gegen den SV Hahnbach so richtig unter die Räder und verlor mit 0:8. Die Gäste starteten gut in die Partie und diktierten in den ersten 15 Minuten das Spiel, ehe sich Schmidgaden etwas befreite. Allerdings machten die Hausherren im Spielaufbau zu viele Fehler, so dass der SVH immer wieder zu Chancen kam.

In der 30. Minute konnte Bastian Freisinger den Ball fast unbedrängt im Fünfmeterraum annehmen und auf Christian Gäck ablegen. Dieser schloss mit einem strammen Schuss zum 0:1 ab. Nun drehten die Hahnbacher auf und drängten die Schmidgadener in den eigenen Strafraum. Weitere Tore der Gäste waren die unausweichliche Folge: In der 33. Minute traf Gäck durch einen Abstauber zum 0:2. Zwei Minuten später schob Fabian Brewitzer nach einer zu kurzen Abwehr den Ball von der Strafraumgrenze flach ins Tor zum 0:3. Kurz vor der Pause das 0:4: Gäck brauchte nach feinem Zuspiel nur noch einschieben.Auch in der zweiten Hälfte war der SV Hahnbach die klar überlegene Mannschaft. Mit einem Dreifachschlag der Gäste war die Moral des 1. FC Schmidgaden endgültig gebrochen. In der 71. Minute schoss Christian Seifert zum 0:5 ein, direkt anschließend traf Bastian Freisinger zum 0:6 und in der 73. Minute Sascha Rösl zum 0:7. Danach spielte nur noch Hahnbach. Den 0:8-Endstand markierte in der 88. Minute Fabian Brewitzer, nachdem er sich geschickt durchgesetzt hatte.1. FC Schmidgaden: Vogl, Spindler, Polleti, Zinger, Simon Schimmer, Deml, Alexander Schimmer (16. Stammler), Gatsas, Neidl, Stano, Barthel (46. Deichl)SV Hahnbach: Wismet, Patrick Geilersdörfer, Seifert, Schötz, Reichert, Rösch, Lukas Freisinger (6. Hefner), Gäck (60. Neiswirth), Franz Geilersdörfer (69. Rösl), Bastian Freisinger, BrewitzerTore: 0:1/0:2 (30./33.) Christian Gäck, 0:3 (35.) Fabian Brewitzer, 0:4 (42.) Christian Gäck, 0:5 (71.) Christian Seifert, 0:6 (72.) Bastian Freisinger, 0:7 (73.) Sascha Rösl, 0:8 (88) Fabian Brewitzer - SR: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 100