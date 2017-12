Sport Hahnbach

03.12.2017

Bei der Marktmeisterschaft der Kegler geht es alljährlich darum, möglichst viele Hölzer zu erzielen, um vielleicht die Dominanz des Sportheimstammtischs endlich mal zu brechen. Überraschend ist heuer die hohe Teilnehmerzahl mit 36 Mannschaften. Darüber freut sich die Vorsitzende der ausrichtenden Sportkegler von Sichere Kugel, Sibylle Saazer, bei der Pokalverleihung.

Neuer Pokal

Feuerwehr Iber bei Jugend

Beim Turnier mit sieben Damenteams sowie 18 Herren- und gemischten Mannschaften war die hohe Zahl von elf Jugendformationen besonders bemerkenswert. Die Vorsitzende bedankte sich deshalb ganz ausdrücklich bei den Jugendlichen und deren Betreuern, die alle sichtlich echten Spaß an der sportlichen Betätigung hatten.Bürgermeister Bernhard Lindner bedankte sich in seinem Grußwort bei den Sportkeglern für die reibungslose Organisation des Turniers. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass die Teilnehmerzahlen nach oben gehen, und es eine Veranstaltung sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche sei. Er gratulierte den Siegern und gab allen den Rat, ihr Ergebnis als Ansporn für das nächste Mal zu sehen. Mit der Hoffnung, dass alle den Wettbewerb ohne Verletzung überstehen und etwas für ihre Fitness tun können, schloss er seine Ausführungen.Vorsitzende Sibylle Saazer bedankte sich bei allen Sponsoren, besonders bei der Marktgemeinde für die Übernahme der Bahngebühren sowie beim Bürgermeister für den neu gestifteten Pokal. Sie schloss alle Vereinsmitglieder für deren ehrenamtlichen Einsatz mit ein, etwa bei der Organisation, bei der Auswertung der Ergebnisse und bei der Beschaffung der Preise.Sportwart Christian Ritter lobte ebenfalls die rege Teilnahme und erläuterte, dass bei 180 Startern im Laufe dieser Veranstaltung immerhin 9900 Kugeln gespielt wurden. Er hob besonders die Mehrfachteilnahme der Marktbläser mit fünf Mannschaften und des Sportvereins Hahnbach mit drei Teams hervor.Gerne nahmen die Turniergewinner bei der abschließenden Siegerehrung aus der Hand von Bürgermeister Bernhard Lindner Urkunden sowie Sachpreise in Form von Brotzeitkörben, Salami, Weinflasche, Kasten Bier oder auch von Verzehrgutscheinen entgegen.Die Gewinner in der Jugendklasse: Jugend Feuerwehr Iber mit 648 Holz vor der Feuerwehr Ursulapoppenricht mit 644 Holz und der D 2-Jugend des SV Hahnbach (SG Hahnbach D-Jugend) mit 610 Holz. Als Einzelbester zeichnete sich Niko Zagel von der FFW Iber (157 Holz) aus.In der Frauengruppe machte der Kneippverein 701 Holz den Sieg perfekt. Dahinter reihten sich der Frauenbund (689 Holz) und die SVH Volleyballabteilung (675) ein. Als Einzelbeste hatte Kerstin Fenk (SV Hahnbach Volleyball) mit 178 Holz die Nase vorne.Einmal mehr setzte sich in der Klasse Herren/Gemischt der Sportheimstammtisch Hahnbach I durch. Mit 911 Holz tat er dies unangefochten. Der Freitagsstammtisch I verbuchte als Zweitplatzierter 826 Holz, knapp vor dem Jungstammtisch mit 820 Holz. Mit Stefan Kelsch kam auch der Einzelbester vom SVH-Sportheimstammtisch I. Er freute sich über seine 195 Holz.Mit der Gesamtbestzahl von 911 Holz war somit erneut der Sportheimstammtisch Gewinner des neuen Wanderpokals.