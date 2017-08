Sport Hahnbach

25.08.2017

1

0 25.08.2017

Am Samstag, 26. August (16 Uhr), spielt der SV Hahnbach bei der SpVgg Pfreimd - der aktuelle Tabellenführer erwartet die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann. Schon vergangene Saison gab die SpVgg Pfreimd ein hervorragendes Bild ab. Bis ganz zum Ende spielte man um die ersten beide Plätze in der Bezirksliga Nord mit, musste sich aber zum Schluss mit Rang drei zufrieden geben.

Wer dachte, nach dem Weggang des langjährigen erfolgreichen Torjägers Christian Zechmann würden die Pfreimder kleinere Brötchen backen müssen, hat sich getäuscht. Mit fünf Siegen aus sechs Begegnungen liegt die Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Götz ganz oben auf dem ersten Platz.Aber gut gerüstet fährt der SV Hahnbach nach Pfreimd. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden im Rücken kann die Mannschaft um Kapitän Michael Rösch zuversichtlich diese nicht leichte Aufgabe angehen. Klar wird dem SVH in dieser Begegnung alles abverlangt werden, aber mit einer konzentrierten Leistung kann man auch hier bestehen.Erfreulich bisher die immerhin erzielten 20 Tore, die doch eine gewisse Aussagekraft haben. Aber auch nach hinten hat das ganze Team gut gearbeitet, musste man doch erst drei Gegentreffer hinnehmen.Auf die Abwehr wird es in Pfreimd besonders ankommen, um die gefährlichen Angreifer der SpVgg unter Kontrolle zu bringen. Bastian Lobinger führt mit zehn Treffern die Torschützenliste deutlich an. Beim SV Hahnbach steht Manuel Plach wieder zur Verfügung. Lukas Freisinger, der sich in Schmidgaden eine schmerzhafte Prellung zugezogen hat, sollte wieder einsatzfähig sein.Fehlen wird weiterhin Rene Brewitzer, der sich im Urlaub befindet. Nach dem Spiel in Pfreimd und der darauf folgenden Partie gegen den SV Schwarzhofen wird man im Lager des SVH genauer sehen, wohin die Reise in dieser Saison geht.