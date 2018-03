Sport Hahnbach

Es geht weiter eng zu: Im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord kann keines der Teams ein Ausrufezeichen setzen.

Es war kein Spitzenspiel: Mit 2:2 trennten sich am Sonntag Bezirksliga-Spitzenreiter SV Hahnbach und sein punktgleicher Rivale SpVgg Pfreimd.Bereits mit der ersten Aktion ging der Gast in Führung. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als es den ersten Eckball für Pfreimd gab. Dieser wurde von einem Gästespieler im Sechzehner verlängert und Nicolas Schmid köpfte völlig ungehindert über die Linie. Danach unterliefen beiden Teams weiterhin viele Fehler. Dennoch kam Hahnbach in der 6. Minute zum Ausgleich. Nach einem Pass von Bastian Freisinger und einem Fehler in der Pfreimder Deckung schlenzte Fabian Brewitzer den Ball hoch ins lange Eck zum 1:1. Die Gastgeber schienen nun besser ins Spiel zu kommen, doch erneut ging Pfreimd in Führung. Der Ball wurde vors Hahnbacher Tor gespielt, Keeper Jakob Wismet zögerte etwas und Max Mischinger hob die Kugel zum 1:2 ins Netz.Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel. Wieder gab es auf beiden Seiten viele leichte Ballverluste, die einen geordneten Spielaufbau nicht zuließen. Pfreimd zog sich nun weit zurück und kam eigentlich nicht mehr vors Hahnbacher Tor. Die heimische Mannschaft von Trainer Thorsten Baierlein wurde zusehends feldüberlegen und wurde zehn Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich belohnt.SV Hahnbach: Wismet, Sollfrank, Seifert, Schötz, Rene Brewitzer, Hüttner, Rösch, Gäck, Hefner (61. Rösl), Freisinger, Fabian BrewitzerSpVgg Pfreimd: Duscher, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Most, Dennis Lobinger, Bastian Lobinger, Mischinger (61. Sebald), Herzog (73. Gottfryd), Ring (84. Stubenvoll) .Tore: 0:1 (3.) Nicolas Schmid, 1:1 (6.) Fabian Brewitzer, 1:2 (31.) Max Mischinger, 2:2 (80.) Christian Gäck - SR: Fabian Zimmermann (Lauf) - Zuschauer: 250 - Gelb-Rot: (82.) Dennis Lobinger (Pfreimd) wiederholtes Foulspiel