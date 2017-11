Sport Hahnbach

03.11.2017

03.11.2017

Zum absoluten Top-Spiel kommt es am Samstag, 4. November, um 14 Uhr in Schirmitz. Dabei empfängt der Tabellenzweite, die SpVgg Schirmitz, den Spitzenreiter aus Hahnbach. Vor Saisonbeginn hätten sicher nicht viele gedacht, dass diese Paarung einmal zum Duell der beiden Führenden in der Tabelle wird, denn sowohl die SpVgg als auch der SV Hahnbach gingen doch mit etwas anderen Erwartungen und Zielsetzungen in die Runde.

Klassenerhalt hieß die Marschroute bei den Schirmitzern, vorderer Mittelfeldplatz beim SV Hahnbach. Beide Teams haben diese Vorgaben bereits weit übertroffen, so dass man ein packendes und tolles Fußballspiel erwarten kann. Die SpVgg Schirmitz war von Saisonbeginn an vorne dabei und gab diese gute Position auch nicht mehr ab. Nur zwei Niederlagen musste die Mannschaft von Trainer Josef Dütsch bisher hinnehmen: Am sechsten Spieltag zu Hause gegen den TuS Kastl mit 1:2 und eine Woche später verlor man beim heimstarken SC Katzdorf mit 0:3.Sonst hielt sich das Team weitgehend schadlos, die beiden letzten Heimspiele konnten gegen die DJK Ensdorf und gegen den 1. FC Schmidgaden überzeugend gewonnen werden.Da kommt eine knifflige Aufgabe auf den SV Hahnbach zu. Nach den nicht einfachen Auswärtspartien bei Detag Wernberg, der SpVgg Vohenstrauß und beim SV Kulmain wartet nun der schwerste Gegner. Vor allem in der Defensive steht die SpVgg sehr sicher und lässt nicht viele Chancen zu. Das bekam der SV Hahnbach bereits beim 0:0 im Hinspiel zu spüren, wo man sich mit der Spielweise der Schirmitzer sehr schwer tat und keine Mittel fand, die gut gestaffelte Abwehr zu knacken. Auch schafften sie es immer wieder durch kleine Fouls den Spielfluss zu unterbrechen.Ähnliches wird den SV Hahnbach auch dieses Mal erwarten, Trainerfuchs Rüdiger Fuhrmann wird sein Team aber entsprechend darauf hinweisen und einstellen. Der SV Hahnbach kann mit breiter Brust nach Schirmitz fahren und hat sicher auch die gute Form, dort etwas mitzunehmen.Aber nun fällt auch Kapitän Michael Rösch mit einer Knieverletzung aus, so dass mit Umstellungen innerhalb der Mannschaft zu rechnen ist.