Sport Hahnbach

25.03.2018

In der niveauarmen Spitzenbegegnung der Bezirksliga Nord trennten sich der SV Hahnbach und die SpVgg Pfreimd 2:2 unentschieden. Bereits mit der ersten Aktion ging der Gast in Führung. Es waren gerade mal zwei Minuten gespielt, als es den ersten Eckball für Pfreimd gab. Dieser wurde von einem Gästespieler im Sechzehner verlängert und Nicolas Schmid köpfte völlig frei über die Linie.

Es war aber insgesamt ein sehr unruhiger Beginn der Begegnung, beiden Teams unterliefen viele Fehler. Dennoch kam der SVH in der 6. Minute zum Ausgleich: Nach einem Pass von Bastian Freisinger und einem Fehler in der Pfreimder Deckung schlenzte Fabian Brewitzer den Ball hoch ins lange Eck zum 1:1. Hahnbach versuchte nun etwas besser ins Spiel zu kommen, ohne jedoch überzeugend nach vorne zu gelangen. Urplötzlich dann die erneute Führung für Pfreimd: Der Ball wurde vors Hahnbacher Tor gespielt, Keeper Jakob Wismet zögerte etwas, und Max Mischinger hob die Kugel zum 1:2 ins Netz (31.). Kurz vor der Pause war dann Tobias Hüttner alleine durch, aber eine völlig falsche Abseitsentscheidung des Linienrichters brachte den Gastgeber um eine klare Tormöglichkeit.Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel. Wieder gab es auf beiden Seiten viele leichte Ballverluste, die einen geordneten Spielaufbau nicht zuließen. Pfreimd zog sich nun weit zurück und kam eigentlich nicht mehr vors Hahnbacher Tor. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Baierlein wurde zusehends feldüberlegen, aber die Gästeabwehr stand bis dato sehr sicher und verteidigte konsequent. In der letzten Viertelstunde erhöhte der SV Hahnbach nochmals den Druck und sorgte durch mehrere Standardsituationen immer wieder für Gefahr im Pfreimder Strafraum. Zunächst krachte ein Kopfball von Alexander Sollfrank an die Latte, nach einem weiteren Eckball erzielte Christian Gäck den hochverdienten 2:2-Ausgleichstreffer (80.).Hahnbach war dem Siegtreffer nun sehr nahe, die Pfreimder verteidigten mit Mann und Maus und hatten in der Nachspielzeit noch eine klare Möglichkeit, die sie aber leichtfertig vergaben.SV Hahnbach: Wismet, Sollfrank, Seifert, Schötz, Rene Brewitzer, Hüttner, Rösch, Gäck, Hefner (61. Rösl), Freisinger, Fabian BrewitzerSpVgg Pfreimd: Duscher, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Most, Dennis Lobinger, Bastian Lobinger, Mischinger (61. Sebald), Herzog (73. Gottfryd), Ring (84. Stubenvoll)Tore: 0:1 (3.) Nicolas Schmid, 1:1 (6.) Fabian Brewitzer, 1:2 (31.) Max Mischinger, 2:2 (80.) Christian Gäck - SR: Fabian Zimmermann (Lauf a.d. Pegnitz) - Zuschauer: 250 - Gelb/Rot: (82.) Dennis Lobinger (Pfreimd), wiederholtes Foulspiel