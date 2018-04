Sport Hahnbach

Meister, aber kein Aufsteiger? Bezirksliga-Spitzenreiter SV Hahnbach will im Falle des Meistertitels nicht in die Landesliga aufsteigen.

Der SV Hahnbach, derzeit Tabellenführer der Bezirksliga Nord, hat am Dienstag schriftlich seinen Verzicht auf das direkte Aufstiegsrecht zur Landesliga beziehungsweise die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation erklärt, sollte der Verein am Saisonende auf einem entsprechenden Tabellenplatz stehen. Dies teilte Bezirksspielleiter Christian Wolfram am Dienstagabend gegenüber Oberpfalz-Medien mit.Gemäß Paragraf 54 (3) der BFV-Spielordnung bedeutet dies, dass der nächstplatzierte Verein das entsprechende Aufstiegsrecht oder das Recht zur Teilnahme an der Relegation erhält, „sollte der SV Hahnbach am Saisonende auf einem entsprechenden Tabellenplatz stehen“.