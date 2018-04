Sport Hahnbach

18.04.2018

Es fehlte nicht viel zur ganz großen Überraschung: Die U-16-Volleyballerinnen des SV Hahnbach verpassten bei der bayerischen Meisterschaft am Sonntag in München nur knapp das Endspiel. Im kleinen Finale belohnte sich das Team der Trainerinnen Elisabeth und Lisa Lederer dann aber mit der Bronzemedaille.

Die Hahnbacher Mädchen trafen in der Gruppe auf den SC Memmelsdorf, Dritter der nordbayerischen Meisterschaft, und den Süd-Vizemeister TSV TB München. Die Memmelsdorferinnen präsentierten sich deutlich stärker als bei der "Nordbayerischen" und der SVH hatte große Mühe, sich zu behaupten. Erst im Tiebreak fiel die Entscheidung zugunsten der Hahnbacherinnen (25:19, 15:25, 15:10). Die Partie gegen München gestaltete das Team um Julia Polito lange offen. Der SVH punktete immer wieder mit guter Blockarbeit sowie starken Angriffen und Aufschlägen, musste sich aber letztendlich mit 19:25 und 21:25 geschlagen geben. Auch im Überkreuzspiel gegen den FTSV Straubing hielt Hahnbach trotz der dünnen Spielerdecke und Magenkrämpfen bei Zuspielerin Sina Ströhl die Begegnung lange offen. Die relativ schwache Annahme und Abwehr verhinderten die Sensation, den Favoriten aus Niederbayern in die Knie zu zwingen und so bedeutete das 22:25 und 16:25 das kleine Finale. Hier mobilisierte Hahnbach noch einmal alle Kräfte und rang die Roten Raben aus Vilsbiburg mit 25:22 und 25:17 nieder. Die Mädchen, Trainerinnen und Eltern freuten sich riesig über die Bronzemedaille.