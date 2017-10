Sport Hahnbach

Einen verdienten 2:1-Heimsieg errang der SV Hahnbach gegen einen kampfstarken SC Katzdorf. Der Gastgeber drückte sofort aufs Tempo und spielte von Anfang an nach vorne. Der SC Katzdorf versuchte mit langen Bällen auf Christoph Zinnbauer ins Spiel zu kommen, sonst blieb die Mannschaft von Holger Fleck aber sehr defensiv.

In der 17. Minute das 1:0 für die Hahnbacher: Nach einem Handspiel eines Katzdorfers ließ Schiedsrichter Dieter Dendorfer weiterlaufen, der Ball kam zu Tobias Hüttner, der mit einem Flachschuss traf. Der Gastgeber blieb am Drücker und hatte die nächsten Möglichkeiten. Franz Geilersdörfer schoss die Kugel aus einem Meter Entfernung genau auf Keeper Baumann, der glänzend hielt.Von den Gästen war wenig zu sehen. Die letzte Aktion im ersten Durchgang war ein Traumpass von Manuel Plach auf Fabian Brewitzer, der aber am besten Katzdorfer, an Keeper Baumann, scheiterte. So ging es nur mit einer knappen Führung für den SVH in die Kabinen. Gleich nach dem Wechsel der erste Patzer von Hahnbachs Torhüter Jakob Wismet. Er spielte den Ball genau Florian Mulzer in den Fuß, der schob die Kugel aber völlig unbedrängt am langen Pfosten vorbei.Nach dieser Schrecksekunde waren wieder die Einheimischen am Zug. Hahnbach erspielte sich viele Gelegenheiten, traf aber das Tor nicht. Dann kam der zweite Fehler von Jakob Wismet. Gegen zwei Katzdorfer vertändelte er leichtfertig den Ball, und Christoph Zinnbauer ließ sich dieses Geschenk nicht entgehen und traf zum 1:1 (56.).Der Gastgeber steckte aber nicht auf. Es dauerte aber bis zur 87. Minute, ehe der eingewechselte Christian Gäck den viel umjubelten und hochverdienten 2:1-Siegtreffer erzielte.SV Hahnbach: Wismet, Kohl, Seifert, Schötz, Hüttner, Rösch, Plach (88. Rene Brewitzer), Lukas Freisinger (70. Gäck), Geilersdörfer, Bastian Freisinger, Fabian BrewitzerSC Katzdorf: Baumann, Hafner (46. Fyrguth), Lehnerer, Reil, Koller, Scheuerer (82. Niedermeier), Zinnbauer, Reinstein, Bayerl, Mulzer, FohringerTore: 1:0 (17.) Tobias Hüttner, 1:1 (56.) Christoph Zinnbauer, 2:1 (87.) Christian Gäck - SR: Dieter Dendorfer (Traitsching) - Zuschauer: 180