Sport Hahnbach

13.07.2017

0 13.07.2017

In Hahnbach lebt das S-Springen beim Reitturnier wieder auf und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Für alle Pferdefreunde findet dieses Wochenende mit dem 58. Reitturnier des Reit- und Fahrverein Hahnbach wieder ein Höhepunkt im Pferdejahr statt. Aus ganz Bayern kamen bereits 850 Nennungen, erwartet werden aber sogar bis zu 1000 Durchgänge, um unter anderem bei einem S-Springen am Sonntag höchstes Können zu beweisen. Der Eintritt zum Turnier ist zudem für alle frei und für ausreichend Sitzgelegenheit ist gesorgt.Dieses höchst anspruchsvolle S-Springen wurde in den letzten Jahren zur Freude nicht nur der Hahnbacher Bevölkerung wieder belebt und erfreut sich sichtbar zunehmender Beliebtheit.Beginn der Wettkämpfe ist bereits am Freitag, 14. Juli, um 10.30 Uhr mit einem A-Springen, bei dem die jüngeren Pferde "Turnierluft schnuppern" können. Der ganze Tag gehört den Springprüfungen in den verschiedenen Klassen A, L, M und S, bei denen Zeit und Stil bewertet werden. Hier wird sich auch die Organisation des Parcours durch Roberto Spenger, Franz Baumgartner und Hans Götz bewähren.Die Prüfungen, die auch am Samstag, 15. Juli, stattfinden, werden wie an den beiden anderen Tagen vom Turm aus unter den gestrengen Augen der Richter Karl-Heinz Stein, Susanne Elarousy, Siegfried Haaf und Alexander Bauer ablaufen.Gespannt sind auch Viele auf das Abschneiden der zahlreich teilnehmenden Vereinsmitglieder auf mehreren Pferden, die zudem vom Stall Ignaz Berger personell unterstützt werden.Der Sonntag, 16. Juli, bietet viel Abwechslung mit Springprüfungen der verschiedensten Klassen bevor am Nachmittag gegen 16.45 Uhr dann die Spannung ihren Höhepunkt mit der Springprüfung der S-Klasse erreichen wird.Auch Anmeldungen für das Turnier sind möglich, sogar bis spätestens 90 Minuten vor Prüfungsbeginn. Bei Fragen oder Problemen stehen Daniela Pirner und Roberto Spenger, die Chefs der Turnierleitung und weitere Mitglieder an der Meldestelle zur Verfügung.