Sport Hahnbach

25.07.2017

"Drei Dinge machen einen Meister: Wissen, Können und Wollen". So empfing Bürgermeister Bernhard Lindner im Rathaus die Juniorenfußballer des SV Hahnbach mit ihren Trainern, Betreuern und Eltern anlässlich ihrer Erfolge der vergangenen Spielsaison.

Lindner lobte den Zusammenhalt der Teams. Die Titel seien Lohn für Trainingsfleiß und Disziplin. Ungeschlagen wurde die E-Jugend mit den Trainern Thorsten Falk und Christian Graf mit 30 Punkten Meister in der AS-Liga Süd - erstmals als Spielgemeinschaft mit der DJK Gebenbach und den SF Ursulapoppenricht.Ebenso gut machte es die D 1-Jugend mit Trainer Georg Gruber und den Co-Trainern Jürgen Hindinger und Helmut Graf. Trotz des Wechsels von vier Spielern in die C-Jugend wurde mit der Meisterschaft in der Gruppe AM/WEN 3 der Aufstieg in die Kreisklasse erreicht. Nachdem sich die Mannschaft in der Herbstrunde mit Rang vier von elf Teams für die Aufstiegsgruppe qualifizierte, belegte sie in dieser Runde Platz eins.Mit Trainer Christian Gäck und Co Lukas Götz machte die B-Jugend das Meisterstück in der Kreisliga AM/WEN. Nach dem ersten Platz in der Kreisliga Amberg behauptete sich das Team erfolgreich im Hin- und Rückspiel gegen den Meister der Kreisliga Weiden, FC-Weiden Ost.SV-Vorsitzender Hans Luber lobte die Jugendarbeit im Verein und dankte dem Jugendleiterteam Peter Fiedler, Matthias Götz und Helmut Wawersig für den Einsatz. Der Zusammenschluss zur Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit Gebenbach und Ursulapoppenricht entwickle sich zur Erfolgstory. Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde verewigten sich die Geehrten.