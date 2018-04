Sport Hahnbach

27.04.2018

Die Mannschaft ist gewillt, den entscheidenden Sieg so schnell wie möglich einzufahren. Thorsten Baierlein, Trainer des SV Hahnbach

Der SV Hahnbach ist auf dem besten Weg, die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Nord zu erringen. Aufgrund der Ergebnisse am vergangenen Wochenende und des eigenen klaren Erfolgs gegen den TuS Kastl benötigt der SVH noch einen Sieg aus den verbleibenden vier Partien. Den will man am besten gleich am Sonntag, 29. April (15.15 Uhr), im Auswärtsspiel beim SC Katzdorf holen. Allerdings wird diese Aufgabe nicht leicht.

Nachdem der SC Katzdorf in der vergangenen Saison einen ausgezeichneten fünften Platz belegt hatte, ist die Mannschaft der beiden Trainer Christoph Karl und Gökhan Karabayir auf dem besten Weg, eine ähnlich gute Platzierung zu erreichen. Vielleicht ist sogar noch etwas mehr möglich. Der Rückstand zum SV Schwarzhofen, der momentan an zweiter Stelle steht, beträgt nur vier Punkte. Der SC Katzdorf hat sich in den vergangenen Wochen stark stabilisiert. Aus den letzten neun Begegnungen musste er nur eine Niederlage hinnehmen. Vor allem zu Hause ist die Mannschaft um Kapitän Christian Reil eine Macht. Von 13 Spielen hat der SC nur gegen die Topteams SpVgg Pfreimd und DJK Ensdorf verloren. Verlassen kann sich Katzdorf vor allem auf die Torjäger Christoph Zinnbauer und Florian Baumann, die schon 14- und sieben Mal trafen.Hahnbachs Trainer Thorsten Baierlein und sein Team wissen ganz genau, dass es gerade in Katzdorf schon immer hart umkämpfte und sehr enge Duelle gab. "Wir müssen absolut konzentriert auftreten. Wichtig wird die Stabilität in der Defensive sein, wir wollen aber auch unsere Stärken im Angriff ins Spiel bringen. Die Mannschaft ist gewillt, den entscheidenden Sieg so schnell wie möglich einzufahren", so der Trainer.Die Hahnbacher hoffen natürlich auch in dieser Begegnung auf zahlreiche Unterstützung der eigenen Fans. Ausgerechnet jetzt fallen mit Christian Gäck und Fabian Brewitzer zwei wichtige Leute verletzungsbedingt aus. Aber Thorsten Baierlein ist überzeugt, dass die nachrückenden Spieler ihre Leistung zu einhundert Prozent bringen werden.