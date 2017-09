Sport Hahnbach

Der SV Hahnbach zeigte auch gegen den FC Wernberg wieder eine ausgezeichnete Leistung und gewann auch in der Höhe mit 5:0 völlig verdient. In der 6. Minute ein Ballverlust von Michael Rösch, daraus ergab sich eine Gelegenheit für Wernbergs Maximilian Schatz, sein Schuss wurde aber eine leichte Beute für Stephan Kollbrand im Hahnbacher Tor. Dann der Gastgeber: Tobias Hüttner über rechts, seinen flachen Ball nach innen haute Fabian Brewitzer über den Kasten.

Die Zuschauer sahen eine offene Partie von beiden Seiten, mit klaren Vorteilen für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann. Kurios dann die längst fällige Führung für den SVH: Beim Herauslaufen stieß Wernbergs Keeper Jonas Lang mit Andreas Wagner zusammen, der Ball rollte weiter und Fabian Brewitzer hatte keine Mühe, das 1:0 in der 12. Minute zu erzielen.Auch der zweite Treffer war sehr unglücklich für die Gäste: Wieder Fabian Brewitzer spielte die Kugel scharf nach innen, und Stephan Lindner unterlief ein lupenreines Eigentor. Der Gastgeber drückte weiter aufs Tempo und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. Ein herrlicher langer Ball von Michael Rösch landete genau im Lauf von Christian Gäck, der machte souverän und abgezockt das 3:0. Die Gäste aus Wernberg waren mit diesem Ergebnis zur Halbzeit noch gut bedient. Es war gerade eine Minute im zweiten Abschnitt gespielt, als Fabian Brewitzer zum 4:0 nach gekonnter Vorarbeit von Tobias Hüttner traf.Dann ein klares Foul im Wernberger Strafraum, der Pfiff des Unparteiischen blieb jedoch aus. Aber der Gastgeber ließ nicht locker und spielte weiter nach vorne. Nach einer schönen Flanke von Rene Brewitzer verwandelte Tobias Hüttner mit Direktabnahme zum 5:0-Endstand (61.).Der FC Wernberg war in der ganzen zweiten Hälfte ohne echte Tormöglichkeit und insgesamt gesehen ohne Chance in dieser Begegnung. Erst kurz vor Ende der Partie versuchte es Johannes Schwirtlich einmal, sein Schuss ging jedoch hoch über das Hahnbacher Tor.SV Hahnbach: Kollbrand, Kohl, Seifert, Schötz (68. Lukas Freisinger), Hüttner (66. Rösl), Rösch, Plach, Gäck (46. Rene Brewitzer), Geilersdörfer, Bastian Freisinger, Fabian BrewitzerFC Wernberg: Lang, Schmid, Biller, Wagner (16. Schwirtlich), Winkler (76. Preißer), Zimmermann, Schatz, Lindner, Lorenz, Ebenburger, SchreyerTore: 1:0 (14.) Fabian Brewitzer, 2:0 (19.) Eigentor, 3:0 (27.) Christian Gäck, 4:0 (46.) Fabian Brewitzer, 5:0 (61.) Tobias Hüttner - SR: Sandro Do Adro (Kulmbach) - Zuschauer: 185.