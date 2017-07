Sport Hahnbach

28.07.2017

28.07.2017

Am Samstag, 29. Juli, spielt der SV Hahnbach um 16.30 Uhr gegen die SpVgg Schirmitz. Da man der Bitte der Schirmitzer nachkam, das Heimrecht zu tauschen, kommt der SVH in den Genuss eines weiteren Heimspiels. Die Gäste aus dem Weidener Raum waren in der vergangenen Saison nach vielen Jahren erstmals wieder in der Bezirksliga und erreichten den zehnten Tabellenplatz. Trainer Josef Dütsch und sein Team legten auch am ersten Wochenende gleich gut los. Zum Saisonstart gab es einen 3:1-Auswärtserfolg beim Aufsteiger 1. FC Schmidgaden. Nachdem man in der ersten Hälfte noch einige Probleme mit dem Neuling hatte und 0:1 zurücklag, kam die SpVgg im zweiten Abschnitt immer besser zurecht. Es zeigt sich also, dass der stark veränderte Kader (acht Spieler verließen den Verein und sieben kamen neu hinzu) sich doch schon gefunden hat und zu guter Leistung fähig ist.

Auch beim SV Hahnbach kann man mit dem Auftakt zufrieden sein. Gegen die SpVgg Vohenstrauß gab es einen ungefährdeten 5:1-Erfolg. Die Mannschaft um Kapitän Michael Rösch und auch Trainer Rüdiger Fuhrmann werden das Ergebnis aber sicher nicht überbewerten und richtig einschätzen. Trotz des klaren Sieges gab es noch kleinere Unstimmigkeiten im Spiel. Gerade in der Anfangsphase lud man den Gegner mit vielen leichtsinnigen Ballverlusten zum Toreschießen ein. Hier gilt es nachzubessern und die Feinabstimmung zu optimieren. Aber es gab auch viel Positives zu beobachten. Das Spiel nach vorne klappte schon recht gut und die Chancenverwertung war hervorragend. Darauf kann man aufbauen. Für die Begegnung am Samstag steht Coach Rüdiger Fuhrmann der gleiche Kader wieder zur Verfügung. Mit einem weiteren Heimsieg wäre der gelungene Saisonstart perfekt.