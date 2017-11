Sport Hahnbach

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbach treten am Sonntag, 26. November, beim Tabellendritten SV Esting an. Spielbeginn ist schon um 13 Uhr. In der Tabelle haben sich bereits zwei Lager gebildet. Die untere Gruppe führt der SV Hahnbach an, der als Tabellenachter bereits acht Punkte Rückstand auf den Siebtplatzierten FSV Marktoffingen hat.

Esting ist Dritter, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Obergünzburg. Somit ist klar, wer die Favoritenrolle in diesem Spiel einnimmt. Zudem sind die Münchner Vorstädter sehr heimstark. Die Vilstalerinnen wollen vor allem von Beginn an besser in die Partie kommen und das Spiel machen. Gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe gelang dies bisher immer ganz gut. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gab es 2014, damals unterlag der SVH klar mit 0:3. Mit im Kader wird wieder Zuspieltalent Anne Winter von der dritten Mannschaft sein.Trainer Reinhard Schön hofft, "dass alle Spielerinnen rechtzeitig zum Wochenende wieder fit werden, unter der Woche konnten leider nur sechs Spielerinnen am Training teilnehmen. Ziel ist es, einen Punkt mitzunehmen."