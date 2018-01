Sport Hahnbach

26.01.2018

Samstag in Sonthofen, Sonntag daheim gegen Bamberg: Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach haben am Wochenende einen Doppeleinsatz in der Regionalliga Süd-Ost. Zunächst geht es am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr zum Spitzenreiter TSV Sonthofen II, der sieben Punkte mehr auf dem Konto hat als der Tabellenvierte aus Hahnbach. Am Sonntag, 28. Januar, erwartet die Mannschaft von Trainer Reinhard Schön um 15 Uhr die Ballerinas aus Bamberg in der Josef-Graf-Halle.

Beide Vorrundenspiele wurden deutlich verloren, so dass es, insbesondere gegen den Bamberg, einiges gutzumachen gilt für die Hahnbacherinnen. "Hier haben wir in der Vorrunde unsere schlechteste Saisonleistung gebracht. Unser Vorteil ist, dass wir, nicht zuletzt dank des bisherigen Saisonverlaufes, ohne Druck in diese beiden Spiele gehen können", so Trainer Schön. "Wir wissen, was wir in der Vorrunde gegen diese Gegner nicht optimal gelöst haben und versuchen dies nun besser zu machen."Bei Hahnbach stößt Conny Sollfrank wieder zum Kader, dafür fehlen mit Neidl, Barth und Lehmeier drei wichtige Stützen des Teams. Komplettieren werden den Kader die beiden Talente aus der eigenen Jugend, Anne Winter und Julia Polito.