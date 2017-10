Sport Hahnbach

Man kennt sich: Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach spielen am Sonntag, 22. Oktober (15.30 Uhr), bei den ballerinas Bamberg. Bereits in der Bayernliga trafen die beiden Mannschaften aufeinander, aber auch in der letzten Regionalliga-Saison der Vilstalerinnen. Damals gewannen sie das Auswärtsspiel in Bamberg mit 3:0 und Ziel wäre es natürlich, an die gute Leistung von damals anzuknüpfen. Da Bamberg bisher im einzigen Spiel eine deutliche Niederlage kassierte, wäre es auch im Hinblick auf den Kampf um den Klassenerhalt eine der Mannschaften, die Hahnbach möglicherweise schlagen könnte.

Dabei müssen die Gäste versuchen, wieder an die guten Leistungen vom ersten Auswärtsspiel anzuknüpfen und die Nervosität und die Unsicherheit vom letzten Heimspiel abzulegen. Im Außenangriff baut man daher auf Anna Dotzler, Lena Meier, Julia Pfaffenzeller und Lorena Tilgen. Die Bälle verteilen wie gewohnt Katharina Maier und Christina Winkler, denen dabei diagonal Veronika Dehling und in der Mitte Konny Barth, Corinna Freimuth und die hoffentlich wieder genesene Conny Sollfrank zur Verfügung stehen. In der Annahme und Abwehr kann man sich wie immer auf Jojo Arndt verlassen. So gehen die Hahnbacherinnen positiv die Herausforderung an.