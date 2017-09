Sport Hahnbach

Am Samstag, 30. September, starten die Hahnbacher Volleyballerinnen in die Regionaliga-Saison. Um 15.30 Uhr trifft man auswärts auf den Liga-Veteranen Marktoffingen.

Die äußerst heimstarke Mannschaft des FSV kann sich seit Jahren konstant in der Spitzengruppe der Regionalliga halten. Man darf also gespannt sein, wie die neuformierte Truppe des SV Hahnbach diese schwierige Aufgabe meistern wird.Beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 14/15 gab es eine deutliche 0:3-Niederlage. Trainer Reinhard Schön: "Jetzt wollen wir es besser machen. Wir haben uns seit Juni hervorragend vorbereitet, die Mannschaft kommt immer besser in Schwung und setzt die Vorgaben des Trainers von Woche zu Woche immer besser um." Testspiele in der Vorbereitung gegen Nawaro Straubing (2. Liga), TV Altdorf und TV Fürth sowie ein hochklassig besetztes Turnier am vergangenen Wochenende in Zirndorf, wo man sich im Finale nur dem Drittligisten Ansbach geschlagen geben musste, zeigten das Potenzial, welches zweifellos in der Mannschaft steckt.Die Meistermannschaft wurde nochmals verstärkt, so dass das erklärte Ziel der Klassenerhalt durchaus realistisch ist. Verletzungsbedingt nicht im Kader ist Julia Lehmeier und Anne Wagner steht derzeit nicht zur Verfügung.SV Hahnbach: Johanna Arndt, Konny Barth, Veronika Dehling, Kapitänin Anna Dotzler , Christina Winkler, Corinna Freimuth, Katharina Maier, Lena Meier, Lisa Neidl Lorena Tilgen, Conny Sollfrank und Julia Pfaffenzeller.