02.11.2017

Am Sonntag, 5. November, müssen die Hahnbacher Volleyballerinnen um 15 Uhr bei den NH Young Volleys Neudrossenfeld ran. Die Gastgeber aus Oberfranken sind ein schwerer Gegner, stehen sie doch mit drei Siegen aus fünf Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga. Zudem stehen in ihren Reihen altbekannte, starke Spielerinnen wie Sophia Höreth, die in vergangen Aufeinandertreffen auf der Diagonale einen klasse Job machte. Die Vilstalerinnen konnten jedoch das Wochenende Pause nutzen um gut zu trainieren und wieder neue Kraft zu tanken, um sich den neuen Aufgaben zu stellen. Trainer Schön kann sich im Außenangriff auf Anna Dotzler, Lisa Neidl, Julia Pfaffenzeller und Lorena Tilgen verlassen. Die Bälle verteilen in gewohnter Manier Katharina Maier und Christina Winkler. Diagonal stehen Veronika Dehling und Nachwuchstalent Lena Meier zur Verfügung, die Abwehr leitet Jojo Arndt und der starke Mittelblock wird gebildet von Konny Barth, Corinna Freimuth, Conny Sollfrank und eventuell auch Julia Lehmeyer, die noch mit einer Daumenverletzung zu kämpfen hat.