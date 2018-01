Sport Hahnbach

30.01.2018

Auf ein erfolgreiches Wochenende blicken die Hahnbacher Volleyballmädels trotz erheblicher Personalnot zurück. Los ging's mit einem Sieg beim Tabellenführer in Sonthofen. Das Hinspiel hatte man noch deutlich mit 1:3 verloren. Mit einem klaren Spielplan gingen die Mädels um Spielführerin Anna Dotzler ins Spiel.

Druckvolle Aufschläge sollte das Spiel des Gegners durchschaubarer machen. Dieser Plan ging voll auf. Hahnbach gewann die ersten beiden Sätze mit jeweils 25:22. Aber Spielführerin Dotzler verletzte sich während einer tollen Abwehraktionen schwer am Daumen. Sie konnte zwar den Rest des Satzes trotz erheblicher Schmerzen an ihrer Schlaghand noch zu Ende spielen, aber dann war Schluss.Trainer Schön musste die Mannschaft umstellen, die Spielerinnen waren sichtlich geschockt. Die Folge war der Verlust der Sätze drei und vier, die man mit 15 und 18 Punkten sang und klanglos abgab. Im fünften Satz drehte sich das Blatt wieder zugunsten der Oberpfälzerinnen. Und am Ende freuten sie sich durch ein 15:11 über einen verdienten Sieg, den Ausbau der Siegesserie und zwei Punkte gegen den Abstieg.Am darauffolgenden Tag stand das Heimspiel gegen die Ballerinas Bamberg an - in der Hinrunde lieferte Hahnbach hier die schlechteste Saisonleistung ab. Die Mannschaft von Trainer Schön wollte dies unbedingt wieder gut machen, allerdings hätten die Voraussetzungen für dieses Spiel nicht schlechter sein können. Sieben Spielerinnen vom Regionalligakader standen Coach Schön zu Verfügung, von diesen sieben Spielerinnen ging Lena Meier mit einem Magen-Darm-Infekt angeschlagen ins Spiel und Conny Sollfrank plagten zu ihren Schulterschmerzen auch noch massive Rückenschmerzen. Auf der Bank saßen mit Anne Winter und Nicole Bäumler zwei Spielerinnen der Bezirksligamannschaft. Hahnbach begann das Spiel konzentriert, gewann den ersten Satz mit 25:23, verlor den zweiten mit 23:25, gewann den dritten mit 25:23 und unterlag im vierten sang und klanglos mit 19:25 Punkten.Wie am Vortag gegen Sonthofen musste auch jetzt wieder der Tiebreak entscheiden. Was nun folgte, war für die Zuschauer, die ihre Mannschaft sensationell anfeuerten, ein Spektakel, für die Verantwortlichen und Trainer ein Nervenkrimi. Hahnbach konnte sich zwar absetzen, machte aber in den entscheidenden Phasen immer wieder Eigenfehler, so dass der Gegner immer wieder aufkam. So stand es am Ende 15:15, 16:16 - es ging immer hin und her bis zum Stand von 18:18, dann gelangen der Heimmannschaft zwei Punkte in Folge und der Jubel kannte keine Grenzen. "Ich freue mich, dass wir mit dem Sieg Anna Dotzler an ihrem Geburtstag ein Geschenk machen konnten", sagte Trainer Schön.