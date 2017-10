Sport Hahnbach

01.10.2017

Die Hahnbacher Volleyballerinnen feiern in Marktoffingen einen erfolgreichen Einstand in die Regionalliga-Saison feiern. Sie machen im fünften Satz den Sack zu und nehmen damit zwei von dre zu vergebenden Punkten mit nach Hause.

Diese Leistung ist umso mehr zu schätzen, als da die Gegnerinnen als eine der heimstärksten Mannschaften gelten, wozu sowohl die für die Liga ungewohnt kleine Halle, als auch die lautstark anfeuernden Fans beitragen. Zu Beginn des Spiels merkte man daher den Vilstalerinnen ihre Nervosität deutlich an. Dies spiegelte sich sowohl in einem Punktverlust durch Aufstellungsfehler, als auch durch zu viele verschlagene Aufschläge wieder. Doch man hörte nicht auf zu kämpfen und fand schließlich immer besser ins Spiel. Dennoch musste der SVH den ersten Satz unglücklich mit 23:25 abgeben.Im zweiten Durchgang konnten die Hahnbacherinnen aber nach kurzen Startschwierigkeiten ihr Schnellpass-Spiel in der Mitte besser ausspielen und so gelangen ihnen immer wieder schnelle Punkte gegen die sehr abwehrstarke Heimmannschaft. Mit 25:19 entschied man den zweiten Satz für sich.Dann konnten die Oberpfälzerinnen im dritten Satz nicht mehr an die starke Leistung anknüpfen und gelangten trotz Auszeiten und Spielerwechsel schnell in einen deutlichen Rückstand, den man den ganzen Satz nicht mehr aufholen konnte (16:25).Im vierten Satz kämpften die SVH-Mädels, um den gewohnt stark aufspielenden Kapitän, Anna Dotzler, sich dann zurück ins Spiel und konnten sich wieder auf ihre Stärken im Angriff besinnen. Besonders Conny Sollfrank begeisterte immer wieder durch erfolgreiche Einbeiner und machte wichtige Punkte für ihr Team. Auch Julia Pfaffenzeller, die zum ersten Mal für Hahnbach am Feld stand, machte im Außenangriff einen klasse Job.Somit sicherte man sich den Satz mit 25:20. Guten Mutes durch den erkämpften, ersten Regionalligapunkt, nahm man die positive Stimmung mit in den entscheidenden fünften Satz und ließ beim 15:10 nichts mehr anbrennen.Trainer Reinhard Schön war nach diesem starken Spiel sichtlich stolz auf seine Mädels: "Was uns auszeichnet, ist vor allem der tolle Teamcharakter und die Ausgeglichenheit der Mannschaft. Nach diesem klasse Einstand können wir mit Selbstbewusstsein in die nächsten Spiele gehen." Weiter geht es am 14. Oktober zu Hause gegen Sonthofen.SV Hahnbach: Johanna Arndt, Konny Barth, Veronika Dehling, Anna Dotzler, Corinna Freimuth, Katharina Maier, Lena Meier, Lisa Neidl, Julia Pfaffenzeller, Lorena Tilgen, Cornelia Sollfrank, Christina Winkler