Sport Hahnbach

19.02.2018

17

0 19.02.201817

Mit leeren Händen kamen die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbach von ihrer weiten Auswärtsfahrt aus dem Allgäu zurück. Das Team von Trainer Reinhard Schön unterlag am Sonntag dem SV Mauerstetten mit 1:3 (21, -14, -12, -17). Trotz der eindeutigen Niederlage im Hinspiel und der vielen Verletzten gingen die Gäste hochmotiviert in die Partie. Das zahlte sich im ersten Satz von Beginn an aus. Durch druckvolle Angriffe und starke Abwehraktionen ließ der SVH den Gegner nicht ins Spiel kommen. Mit einer Aufschlagserie von Lena Meier erkämpften sich die Gäste einen entscheidenden Vorsprung. Somit ging der erste Satz mit 25:21 verdient an Hahnbach. In den nächsten beiden Durchgängen war vom Kampfgeist des ersten Satzes plötzlich nichts mehr zu sehen. Mauerstetten erhöhte den Aufschlagsdruck und brachte die Hahnbacherinnen mit harten Angriffen das ein oder andere Mal zum Verzweifeln. Der SVH zeigte wenig Gegenwehr und trotz einiger Spielerwechsel und Auszeiten gingen die Sätze zwei und drei klar an den SV Mauerstetten.

Im vierten Satz versuchte Trainer Reinhard Schön mit dem Wechsel von Vroni Dehling auf die Außenposition, Lena Meier auf die Diagonale und mit Youngster Julia Polito in die Mitte neuen Schwung in die Mannschaft zu bringen. Das Team um Spielführerin Chrissi Winkler wollte noch einmal zeigen, was in ihm steckt und sich nicht kampflos geschlagen geben. Bis zur Mitte des Satzes ging der Plan auf und es entwickelte sich ein ausgeglichenes und spannendes Spiel. Doch der Gegner erhöhte erneut systematisch den Aufschlagsdruck und setzte sich dadurch entscheidend ab, was letztlich zum Satz- und Spielgewinn führte.Jetzt heißt es für die Hahnbach-erinnen in der zweiwöchigen Spielpause Kraft zu tanken, um sich - mit einem hoffentlich vollständigen Kader - im letzten Heimspiel wichtige Punkte für den Ligaerhalt zu sichern.Für den SV Hahnbach spielten Winkler, Dehling, Lehmeier, Pfaffenzeller, Winter, Meier, Polito, Freimuth und Arndt.