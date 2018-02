Sport Hahnbach

08.02.2018

Bei den Hahnbacher Volleyballerinnen steht das vorletzte Heimspiel in der Regionalliga Süd-Ost an. Am Samstag, 10. Februar, ist der TSV Obergünzburg, aktuell Tabellenzweiter, zu Gast. Spielbeginn in der Josef-Graf-Halle ist um 19 Uhr.

Da es sich um das Faschingsspiel der Mannschaft handelt, bekommen alle Zuschauer, die verkleidet in der Halle erscheinen, freien Eintritt. "Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Im Hinspiel zeigte meine Mannschaft ihre beste Saisonleistung", sagt Hahnbachs Trainer Reinhard Schön."Es war damals ein tolles Volleyballspiel für die Zuschauer mit überragenden Angriffs- und Abwehrleistungen auf beiden Seiten. Genauso soll es wieder werden, ein Volleyballspektakel für die Zuschauer, nur bitte dieses Mal mit dem besseren Ende für uns", so der Wunsch des Hahnbacher Trainers. Das Hinspiel im November hatte der TSV Obergünzburg mit 3:2 für sich entschieden.Die Ausfallliste bei der Heimmannschaft lichtet sich, erfreulicherweise ist Julia Lehmeier wieder mit von der Partie.